Riempie il water con detersivi colorati e diventa virale su TikTok, ma è un enorme danno ambientale

4 August 2021 – 16:40

La tiktoker CleaningMamaBee è diventata popolare sul web con video ASMR in cui utilizza diverse quantità di detersivo nel water creando misture colorate che sembrano rilassare gli utenti di TikTok. Peccato che la nota tiktoker stia suscitando non poche critiche non solo per lo spreco di prodotti per la pulizia della casa usati ma soprattutto per i danni all'ambiente causati dalla sua pratica.



La tiktoker CleaningMamaBee è diventata popolare sul web con video ASMR in cui utilizza diverse quantità di detersivo nel water creando misture colorate che sembrano rilassare gli utenti di TikTok. Peccato che la nota tiktoker stia suscitando non poche critiche non solo per lo spreco di prodotti per la pulizia della casa usati ma soprattutto per i danni all'ambiente causati dalla sua pratica.

Fonte: Fanpage Tech