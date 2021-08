Porsche Taycan Cross Turismo, la prova tra le dune

Tra le dune, sulle immense spiagge desolate della Francia Occidentale. Ma anche in autostrada come nelle tranquille stradine della costa d’Opale. La nuova Porsche Taycan Cross Turismo si trova a suo agio in diversi habitat. I meriti che le permettono tutta questa agilità sono molti, ma forse il più indovinato è la sua altezza da terra.

3 centimetri più alta

Rispetto alla sorella berlina, prima elettrica di Porsche, Taycan Cross ha un telaio più alto di 2 centimetri. A questo, però, aggiungendo lo speciale pacchetto fuoristrada Offroad Design, è possibile sommare un ulteriore centimetro da terra per un totale di 3 centimetri. Un delta che apre a questa granturismo sportiva molte strade. E non è un modo di dire. Tant’è che a Stoccarda la definiscono una cross utility vehicle: cuv.

Per provare le sue capacità offroad l’abbiamo testata in una riserva naturale nel Nord-Ovest della Francia, presso il Parc naturel du Marquenterre. Un’area privata di 5 ettari a una quarantina di chilometri a Sud di Touquet Paris-Plage.

Per ottenere il massimo dalla nostra Tycan 4 Cross Turismo color Frozenberry Metallic abbiamo attivato la modalità di guida Gravel dalla rotella sul volante multifunzione, e inserito lo Smart Lift che alza la vettura di un ulteriore centimetro. Via il sound digitale dei motori e finestrino abbassato per godere al massimo della natura. A differenza di qualsiasi auto sportiva a combustione, la silenziosità dei due motori elettrici ci ha consentito di entrare in un’oasi naturale senza disturbare l’ecosistema. Ciò significa potersi avvicinare a diverse specie di uccelli e animali quasi a toccarli.

Nei tratti più difficili, dove le strade bianche non hanno retto l’avanzare della vegetazione ci siamo sempre mossi in sicurezza dando spesso uno sguardo alla telecamera anteriore nascosta sul paraurti.

Porsche Tycan (in altro) VS Porsche Tycan Cross Turismo (in basso)Cross vs Limousine

Vediamo nel dettaglio come la versione cross si distingue dalla versione limousine. Le coperture dei passaruota sono il primo indizio per riconoscere una Taycan Cross. A loro si aggiungono le minigonne con le alette sui quattro angoli. Oltre all’altezza maggiorata di 2 centimetri, il profilo laterale di questo modello turistico è ripreso dalla flyline della shooting brake con un tetto panoramico più lungo chiuso all’estremità posteriore dallo spoiler. Questo elemento offre più spazio nella zona della testa per i passeggeri del divanetto.

Tra gli accessori della Taycan Cross c’è il nuovo portabici posteriore per trasportare fino a 3 elementi. Porsche, infatti, ha appena lanciato in collaborazione con il produttore Rotwild le biciclette elettriche ebike Sport e Cross: le prime nate per città e campagna, le seconde per percorsi più impegnativi.

Le Porsche ebike Sport e CrossLe caratteristiche della Power Unit

Alla presentazione francse era possibile testare tutte e 4 le versioni di Porsche Taycan Cross Turismo: 4, 4S, Turbo e Turbo S. Le prestazioni del modello base Tycan 4 Cross sono già così alte, e l’auto risulta così guidabile in città come sulle strade veloci, che non si sente la necessità di un upgrade estremo come la Turbo S. Il Porsche E-Performance Powertrain in dotazione al modello guidato in Alta Francia ha motore sincrono a magneti permanenti sull’asse anteriore e uno su quello posteriore da con cambio a una velocità sull’asse anteriore e due velocità su quello posteriore.

La potenza varia da 380 cavalli fino ai 476 in modalità overboost con Launch Control. La coppia massima invece è di 500 newton metro. Queste dotazioni spingono l’auto a una velocità autolimitata di 220 chilometri orari con una accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in 5,1 secondi.

L’intera gamma Porsche Tycan Cross Turismo: 4, 4S, Turbo, Turbo SLunga quasi 5 metri (4,97 metri) e larga 2 (1,97 metri) Taycan Cross ha un peso totale di 2.885 chilogrammi. Sono invece due i volumi per il carico: quello anteriore da 85 litri e quello posteriore da 446 litri che diventano 1212 con i sedili posteriori ribaltati.

C’è autonomia e autonomia

Tra un paio di anni, l’autonomia non sarà più una voce così importante nella scelta di un’auto elettrica. Questo perché Enel X e gli altri distributori di energia come Ionity stanno installando sempre più colonnine Hpc (High power charging) a corrente continua. La capacità complessiva della batteria di Taycan Cross è di 93,4 kilowattora. La sua autonomia combinata va da 389 a 456 chilometri, mentre quella urbana ha un delta da 463 a 541 chilometri. Nelle lunghe percorrenze autostradali l’autonomia si ferma a 360 chilometri.

Ma il vero dato da valutare al posto dell’autonomia è la velocità di ricarica che si trova alla voce: massima potenza di ricarica in corrente continua. Quella di Porsche Tycan Cross Turismo 4 è di 270 kilowatt. Questo dato ci dice che la sosta presso una colonnina a corrente continua da 180 kilowatt, per esempio, ci permetterà di ricaricare un centinaio di chilometri nell’arco dei 10 minuti.

La ricarica di Porsche Tycan Cross Turismo presso le colonnine HPC di IonityL’altro dato molto importante da valutare è il caricatore di bordo per la corrente alternata AC. Di serie questa Taycan Cross ha quello da 11 kilowatt che può arrivare a 22 kilowatt. Questa caratteristica consente di ricaricare più velocemente l’autovettura anche presso le colonnine elettriche lente disseminate in città.

Quattro display interni e un head-up

Anche Porsche non si sottrae alla tendenza del moltiplicarsi degli in car display, ma questi risultano ben integrati nella plancia e mai eccessivi o (quasi mai) fonte di distrazione. Anche i pulsanti meccanici sono stati sostituiti da quelli digitali. Questo comporta il dover distogliere lo sguardo dalla strada per alzare o abbassare la temperatura, ad esempio. A guadagnarci è soprattutto la riduzione del rumore visivo a vantaggio di una plancia lineare con la possibilità che anche in futuro il layout possa essere aggiornato.

I 4 display di Porsche Tycan Cross TurismoA colpire l’attenzione è la strumentazione combinata, costituita da un curved display da 16,8 pollici e icone illuminate di comando esterne con Direct Touch Control, che consentono di controllare le funzioni delle luci e del telaio. Nel campo visivo del guidatore, sul parabrezza è proiettato l’head-up display con tutte le informazioni rilevanti per la guida. Più in basso alla sua destra il PCM (Porsche Communication Management). Si tratta dell’unità di comando centrale dei sistemi audio, navigazione e comunicazione. L’indicatore del PCM sul display centrale da 10,9 pollici nel cruscotto può essere configurato in modo personalizzato per richiamare direttamente le funzioni più importanti.

Sotto, a portata di mano, si trova la consolle centrale da 8,4 pollici. Da qui, mediante una barra dei menu disattivabile, si accede a navigatore, strumenti multimediali, telefono, impostazioni e ad Apple CarPlay. Presenti in versione touch le icone da sfiorare per aprire e chiudere il bagagliaio e gli sportelli di ricarica. Per chi vuole tenere sempre sott’occhio l’autonomia, si può visualizzare l’indicatore di ricarica con il livello di carica della batteria. All’estrema destra davanti al passeggero l’ultimo dei 4 display con tutto l’infotaiment. Al centro di tutto la bussola analogica o digitale.

La bussola al centro della plancia di Porsche Taycan Cross TurismoPorsche Taycan Cross Turismo parte da 99.621 euro iva inclusa. Il modello da noi provato supera di poco i 130 mila euro, ma era oggettivamente super accessoriato, compresi tutti i sistemi di assistenza alla guida. Infine, un ultimo dettaglio. In ogni momento della sua vita, è possibile sapere la configurazione particolare della propria Porsche grazie al Qr code stampato nel lato interno della portiera del guidatore. Basta inquadrare l’icona con lo smartphone e scaricare la scheda tecnica.

