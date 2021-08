La prima immagine di American Crime Story: Impeachment sul caso di Monica Lewinsky

4 August 2021 – 11:48

Una figura di spalle, con un tailleur blu e un basco scuro di fronte alla Casa Bianca. È la prima foto ufficiale di American Crime Story: Impeachment, nuova miniserie realizzata dal team di Ryan Murphy per il canale americano Fx. La donna della foto è la protagonista assoluta: Beanie Feldstein (Lady Bird e What We Do in The Shadows) nei panni Monica Lewinsky, la stagista che nel 1998 sconvolse l’opinione pubblica rivelando il suo affaire con l’allora presidente Bill Clinton.

Every side has a story. Impeachment: @ACSFX premieres Sept 7, only on FX. #ACSImpeachment pic.twitter.com/1rtUrzshWS

— FX Networks (@FXNetworks) August 2, 2021

Dopo aver trattato il processo a O.J. Simpson e l’assassinio di Gianni Versace, American Crime Story affronta una delle pagine più controverse della cronaca statunitense recente. Il cast annovera anche: Clive Owen (alias Bill Clinton), la fedelissima di Murphy Sarah Paulson (ovvero Linda Tripp, l’impiegata del Pentagono che registrò e poi diffuse le chiamate private in cui Lewinsky confessava la sua relazione con il presidente), Edie Falco (Hillary Clinton), Betty Gilpin (la giornalista conservatrice Ann Coulter) e Margo Martindale (Lucianne Goldberg, altra figura chiave per lo scoppio dell’impeachment).

American Crime Story: Impeachment debutta negli Stati Uniti il 7 settembre, da noi invece non c’è ancora una data. Nel frattempo la macchina produttiva supervisionata da Ryan Murphy non si ferma: l’8/9, nella sezione Star di Disney+, arriva la serie antologica American Horror Stories; da ottobre poi – sempre sempre su Disney+ – è disponibile la decima stagione di American Horror Story (sottotitolo Double Feature, poiché – come nella tradizione dei vecchi cinema americani che trasmettevano due pellicole horror uno dietro l’altra – affronta una doppia storia).

