Joule, continua la sinergia con e-Novia per far evolvere imprese che nascono sostenibili

4 Agosto 2021 – 0:34

Project management Foto di StartupStockPhotos da PixabayLo scorso maggio era partita la raccolta delle candidature per Human Knowledge Lab (HK Lab), il percorso di pre-incubazione per idee imprenditoriali che, a prescindere dal segmento, presentano caratteristiche di forza sul fronte della sostenibilità, dell’economia circolare e della transizione energetica.

HK Lab rientra nell’ambito di Joule, la scuola di Eni per l’impresa, ed evolverà lungo diversi fasi per arrivare a individuare il progetto imprenditoriale più convincente. Il percorso formativo per i team – la call si è conclusa infatti – partirà a settembre, con approcci misti tesi a validare le idee approdate a questa fase.

Nell’ambito dello Human Knowledge Lab di Joule le imprese potranno approfondire tutte le sfide che interessano il percorso di costruzione di un business anche grazie a interviste e tavole rotonde con leader già affermati nel mondo dell’innovazione. Il ciclo di incontri, sia a distanza che in presenza, quindi ibrido, è realizzato in esclusiva per la scuola di Eni da e-Novia, la fabbrica di imprese che grazie alla sinergia tra attività di ricerca e competenze di business fa crescere imprese tecnologiche in aree di business strategiche e basate su deep technology, accelerando il passaggio dalla ricerca ai prodotti.

La collaborazione strategica continua tra i due attori quindi anche in autunno ma già a marzo e aprile 2021, l’apporto di e-Novia si era concretizzato con contenuti per il programma Human Knowldege Open di Joule (HK Open, in modalità distance learning, ndr), per un focus sulle fasi evolutive che affrontano i progetti imprenditoriali per arrivare al mercato, un percorso di accompagnamento e mentorship rivolto a idee imprenditoriali allo stato maturo.

Nell’ambito dello Human Knowledge Program Blended, attraverso la Factory experience, il progetto del team vincitore di HK Blended veniva invece arricchito, grazie a un modulo sviluppato da e-Novia, per limare le potenziali debolezze del project work sviluppato durante la fase formativa.

L’integrazione tra esperienze e competenze è parte dell’approccio complessivo di Joule e la partnership con e-Novia consente ai partecipanti non solo di aumentare le skills imprenditoriali attraverso i contenuti e i format ma di intefacciarsi con il management team della fabbrica di imprese.

Per i partecipanti di HK Lab occhio quindi agli input che arriveranno dagli incontri ibridi realizzati da e-Novia, per catturare visioni, strategie e strumenti che fanno la differenza.

Uno degli obiettivi dell’HK Lab è infatti premiare un progetto vincitore con un percorso di incubazione erogato tramite il partner accelerato PoliHub ma anche scegliere i due migliori per farli accedere a un pacchetto di servizi personalizzati Eni tramite Energizer, l’acceleratore d’impresa di Joule.

