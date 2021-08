Green Pass LAST MINUTE: come trovare il tuo Authcode

4 Agosto 2021 – 13:49

Ecco come poter recuperare in un attimo il tuo Authcode, fondamentale per poter scaricare quindi il Green Pass: scopri la procedura, passo dopo passo.

The post Green Pass LAST MINUTE: come trovare il tuo Authcode appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico