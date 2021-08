Apple ha brevettato un notch a scomparsa

4 Agosto 2021 – 18:04

(Foto: Apple)Anche Apple sta lavorando a una soluzione di design per eliminare il notch, ottimizzare la posizione dei componenti e lasciare quanto più spazio possibile al display. Il tutto senza perdere né la fotocamera frontale né soprattutto il sensore TrueDepth destinato al rilevamento tridimensionale del volto per il riconoscimento biometrico FaceId. Due le idee brevettate e depositate di recente: la prima scorrevole e la seconda pieghevole.

Entrambi i brevetti scovati da Patently Apple partono dal medesimo punto ossia spostare in qualche modo il display di tipo oled per liberare fotocamera selfie, il TrueDepth e gli altri sensori ora ospitati nel rientro che è stato sì ridotto, ma che rimane comunque di dimensioni consistenti sin dal debutto con iPhone X. Niente under screen camera stile Oppo, dunque, ma un più complesso sistema movente.

(Foto: Patently Apple)Nel primo scenario, la porzione superiore del display flessibile si piega verso il basso, esponendo i componenti dell’ex-notch, che dunque rimarrebbero tutto il tempo nascosti al di sotto del pannello quando non in uso. La seconda opzione è quella di tipo slider, con il display oled flessibile che viene fatto slittare scorrendo verso il basso attraverso un doppio rullo con il medesimo risultato di esporre i componenti.

Va da sé che entrambe le idee comportano un forte stress al display e la possibilità di numerosi malfunzionamenti e danni con un uso quotidiano normale. I movimenti sarebbero resi infatti possibili da ingranaggi interni che dovrebbero garantire la giusta durevolezza e solidità strutturale visto che verosimilmente sarebbe azionato più volte ogni giorno; un doppio metodo piuttosto macchinoso per evitare il notch.

Inutile specificare che un brevetto non significa che Apple porterà in produzione questa soluzione, visto che è solo una delle decine che vengono prese in considerazione ogni anno. Le ultime voci sui prossimi iPhone del 2021 e del 2022 sono meno futuristiche e più concrete, con la possibilità del ritorno del TouchId con lo scanner per l’impronta sotto al display.

