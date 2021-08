Realme ha presentato MagDart, il rivale (più veloce) di MagSafe

3 August 2021 – 17:09

(Foto: Realme)Il primo vero rivale della tecnologia di ricarica wireless magnetica MagSafe di Apple è MagDart di Realme: dopo una abbondante serie di indiscrezioni e rumors ormai tutto è stato svelato e non è una sorpresa scoprire che la velocità di ricarica sia di molto superiore a quella del brand californiano. La tecnologia arriverà anche in Italia.

Dopo Pixel e Pixel 6 Pro di stamattina, il secondo grosso annuncio di oggi si concentra su una delle tecnologie più rumoreggiate degli ultimi giorni ovvero il primo rivale di MagSafe. Così come per la soluzione di Apple (ecco come funziona), anche MagDart sfrutterà un anello magnetico integrato all’interno della scocca posteriore degli smartphone compatibili. In questo caso sarà dotato di magneti di boro e cobalto con spessore limitato ad appena 0,3 millimetri. Agganciando il caricatore si farà il pieno con una velocità maggiore rispetto a quella già nota, grazie al sistema di raffreddamento ad aria Active Air Cooling System che sfrutta una ventola per dissipare il calore.

Più che affascinanti, magnetici! Impossibile resistere al nuovo ecosistema di dispositivi #realme dotati di tecnologia #MagDart. — realme.it (@realmeItalia) August 3, 2021

La potenza erogata – come da promesse – sarà ben superiore a quella dei 15 watt di MagSafe: l’ipotesi era quella di 30 watt, in realtà si andrà fino a 50 watt, per una ricarica lampo. Qualcosa di ideale per chi sta giocando e vuole avere sempre la necessaria alimentazione a disposizione oppure per rabbocchi rapidi a integrare l’energia consumata durante la giornata.

Quanto veloce carica MagDart? Da 0 a 20% in soli 5 minuti, fino a 100% in meno di un’ora, 54 minuti. Possibile anche sfruttare il caricatore MagDart Charger a 15 watt da 3,9 mm appena (record di spessore) con 0-100% in 90 minuti per una batteria da 4500 mAh. Tra gli accessori c’è anche il powerbank MagDart, l’interessante MagDart Luce Beauty con 60 led per illuminare la scena da fotografare e il MagDart Wallet in alluminio e pelle sintetica con spazio per tre carte di credito.



Lo smartphone Realme Flash aprirà la via: è un modello top di gamma con Snapdragon 888, 12 gb di ram, 256 gb di memoria interna, tripla fotocamera posteriore e interfaccia Realme Ui 2.0 basata su Android 11.

