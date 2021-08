Pokémon Go rimuove le misure di sicurezza anti Covid, mentre dilaga la variante Delta

3 August 2021 – 14:29

Eppure, nessun cambio di rotta da parte di Niantic, nemmeno con l’aumento dei casi, nel mondo, della variante Delta del virus. La community si è quindi riunita attraverso petizioni su change.org (con 140.000 firme raccolte per il momento) e post su Reddit e Twitter per cercare di far cambiare idea alla compagnia.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech