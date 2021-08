Non hai ricevuto il codice Authcode per il Green Pass? Ecco il nuovo strumento per recuperarlo

3 August 2021 – 7:53

Sul sito del Ministero dedicato alla campagna vaccinale è disponibile una nuova sezione dedicata a chi non ha ricevuto o ha smarrito l'SMS contenente il codice Authcode necessario per scaricare il Green pass. Ecco come ottenere il codice senza SMS usando solamente codice fiscale e tessera sanitaria.



Fonte: Fanpage Tech