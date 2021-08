Lo strano caso dei joypad per Ps5 in versione McDonald’s

3 Agosto 2021 – 15:24

(Foto: McDonald’s)Poteva essere la versione più trash del DualSense e invece Sony ha posto il veto, la collaborazione più sorprendente del 2021 non s’ha da fare. Anche perché le partnership presupporrebbero un accordo da ambo le parti e invece il brand nipponico non aveva mai concesso alcuna autorizzazione per l’edizione speciale e limitata del controller per Ps5 personalizzata McDonald’s.

Patatine fritte sul grip sinistro, Big Mac su quello destro, scocca bicolore bianca-rossa e il logo della grande M gialla al centro del touchpad: non c’è dubbio che il DualSense McDonald’s fosse un piccolo gioiello. E infatti non appena la divisione australiana del gigante del fast food lo aveva mostrato è subito diventato virale.

Ne sarebbero stati prodotti solo cinquanta, che sarebbero stati consegnati ai vincitori di un concorso piuttosto singolare, aperto soltanto ai residenti del Down Under. I pretendenti al premio avrebbero dovuto seguire una serie di streaming di giocatori online sponsorizzati da Macca – nomignolo australiano della catena – ovvero Muselk e Jacko G (Overwatch), 2Twins (Minecraft), Cripsy (FIFA 21), Kiki (Night in the Woods), Crayator (Mario Kart) e Aiden AK (World of Warcraft). Il sorteggio avrebbe decretato i fortunati, cinquanta come gli anni dal debutto del brand a Yagoona, nella periferia di Sydney.

Il grande entusiasmo per la chicca in edizione limitata è durato poche ore visto che Sony è intervenuta senza troppi indugi e McDonald’s Australia ha comunicato che “Sony PlayStation non ha autorizzato l’uso del suo controller in materiale promozionale relativo all’evento Stream Week proposto e ci scusiamo per gli eventuali disagi causati. La settimana dello streaming di McDonald’s è stata posticipata e i controller Sony PlayStation non saranno inclusi nell’omaggio“.

Un gran peccato, ma per chi desiderasse una versione cosmetica differente del DualSense c’è sempre la possibilità di puntare su quella nera e rossa. Il più raro DualSense, invece, non è una versione speciale, quanto un errore di produzione con doppio tasto triangolo.

The post Lo strano caso dei joypad per Ps5 in versione McDonald’s appeared first on Wired.

Fonte: Wired