Linksys LGS124-EU: 16 porte possono bastarti?

3 August 2021 – 10:12

Linksys taglia del 25% il prezzo del suo switch con 16 porte, un vero e proprio snodo di connettività per l’ufficio e per reti casalinghe evolute.

