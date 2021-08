Le migliori custodie waterproof per lo smartphone

3 Agosto 2021 – 9:04

Foto: CatalystGli smartphone più recenti sono in grado di resistere ad acqua e polvere senza troppe preoccupazioni, tuttavia l’utilizzo di una custodia impermeabile ci consentirebbe di maneggiare anche i telefoni più vecchi o delicati, soprattutto durante una giornata al mare, con maggiore serenità. Universali o progettate per un modello specifico, sebbene talvolta possano risultare ingombranti e scomode, queste cover sono utili per proteggerlo da liquidi, sabbia e polvere che potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento: ecco quindi 5 custodie waterproof per smartphone che potreste decidere di portare in vacanza.



Puro custodia pochette

Foto: PuroÈ una pochette certificata IPX68 che può ospitare al suo interno uno smartphone con display ampio fino a 6,5 pollici. L’apertura orizzontale consente di inserire nella tasca altri oggetti molto piccoli come chiavi, monete e carte di pagamento. È disponibile sul sito ufficiale di Puro a 12,99 euro in quattro colori differenti (anche su Amazon con un piccolo sconto).



Catalyst Total Protection Case

Foto: CatalystCompletamente sigillata, Catalyst Total Protection Case è una cover rigida per iPhone ideale per gli amanti dello snorkeling ed escursioni. Testata per immersioni fino a 10 metri, è dotata di una cornice antiscivolo che migliora la presa e il supporto alla tecnologia Qi e MagSafe consente di ricaricare la batteria senza rimuovere la custodia. Inoltre, il rivestimento rigido della fotocamera permette di catturare fotografie e video senza compromettere la qualità. Questa custodia è disponibile a 99,99 euro per diversi modelli di iPhone e si trova scontata su Amazon.



Spigen A601

Foto: SpigenIn grado di resistere fino a 30 metri di profondità, la custodia universale Spigen A601 è dotata di un sistema di blocco sicuro in grado di proteggere i nostri oggetti più importanti come banconote, documenti e telefono cellulare. È compatibile con smartphone fino a 6,9 pollici tra cui Xiaomi Mi 11 Ultra, iPhone 12 Pro Max e Samsung Galaxy S21 Ultra e include un cordino regolabile. Si può ordinare su Amazon a 13,99 euro.

Custodia Water Bag SBS

Foto: SBSIn questa soluzione low cost, la chiusura ermetica offre una valida protezione da liquidi e sabbia e permette di interagire con il touchscreen del dispositivo senza rimuoverlo dalla custodia. Può contenere smartphone di dimensioni massime pari a 14,2 x 7,2 cm – circa 5,5 pollici. Costa 9,99 euro.



Lifeproof FRĒ Series

Foto: LifeproofCostruite utilizzando il 60% di plastica riciclata, le cover della serie FRĒ di Lifeproof proteggono integralmente lo smartphone da cadute e acqua fino a 2 metri di profondità per un’ora. Non altera in modo significativo le dimensioni del dispositivo e offre protezione anche dalla neve. Il produttore ha rilasciato queste cover per vari modelli di iPhone (e per Samsung Galaxy S) a partire da 79,99 euro, ma si trova a prezzi più bassi online.

