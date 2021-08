L’ app che controlla i Green Pass è sicura? L’esperto: “Per la privacy non c’era soluzione migliore”

3 August 2021 – 14:10

Tra qualche giorno il Green Pass diventerà fondamentale per accedere a bar, ristoranti ed eventi. Per controllarlo, gli esercenti dovranno utilizzare l’applicazione VerificaC19 con la quale scansionare, appunto, i QR code della certificazione verde. Per comprenderne il funzionamento e la sicurezza abbiamo parlato con Riccardo Meggiato, esperto in cyber-security e digital forensics.Continua a leggere



Tra qualche giorno il Green Pass diventerà fondamentale per accedere a bar, ristoranti ed eventi. Per controllarlo, gli esercenti dovranno utilizzare l’applicazione VerificaC19 con la quale scansionare, appunto, i QR code della certificazione verde. Per comprenderne il funzionamento e la sicurezza abbiamo parlato con Riccardo Meggiato, esperto in cyber-security e digital forensics.

Continua a leggere Tra qualche giorno il Green Pass diventerà fondamentale per accedere a bar, ristoranti ed eventi. Per controllarlo, gli esercenti dovranno utilizzare l’applicazione VerificaC19 con la quale scansionare, appunto, i QR code della certificazione verde. Per comprenderne il funzionamento e la sicurezza abbiamo parlato con Riccardo Meggiato, esperto in cyber-security e digital forensics.

Fonte: Fanpage Tech