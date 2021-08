Il dispenser intelligente per il sapone, by Amazon

3 Agosto 2021 – 10:49

Non ancora disponibile in Italia, lo Smart Soap Dispenser ricorda di lavarsi le mani per 20 secondi e si interfaccia con l’assistente Alexa.

