Green Pass nei luoghi di lavoro: i sindacati

3 August 2021 – 10:21

I vertici di CGIL, CISL e UIL a confronto con Mario Draghi per discutere delle modalità di impiego del Certificato Verde nei luoghi di lavoro.

The post Green Pass nei luoghi di lavoro: i sindacati appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico