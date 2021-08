Extra Viva! Festival 2021: dal futuro della ripartenza al new new journalism

3 August 2021 – 17:26

In attesa del Viva! Festival in Valle d’Itria, in Puglia, con tanti artisti musicali dal 5 all’8 agosto 2021, si sono svolti alcuni appuntamenti (l’1 e il 2 agosto) di Extra Viva!, un format di incontri, speech e dibattiti che si sono svolti nella stupenda Locorotondo e che hanno avuto l’obiettivo di creare connessioni tra diversi soggetti che guardano al futuro come occasione di costruzione di un mondo più sostenibile e condiviso.

L’ospite del primo talk è stato lo scrittore Paolo Giordano che ha dialogato con Carlo Pastore (conduttore radiofonico) e Simonetta Sciandivasci (giornalista), raccontando come ha osservato e spiegato quello che stava succedendo durante i primi mesi della pandemia. Oltre ai suoi articoli usciti sul Corriere della Sera, il podcast Ossigeno è stato centrale nel suo racconto audio in quattro episodi che sono il punto d’incontro fra pensiero scientifico e umanista per sconfiggere l’apnea che stavamo e che stiamo ancora vivendo.

Momenti non facili riassumibili nelle sue parole: “Son stato molto arrabbiato verso le istituzioni e soprattutto verso la comunicazione istituzionale che io ho trovato manchevole i tantissimi momenti: nella prima ondata in modo quasi colpevole, nella seconda in modo molto colpevole perché i parametri li avevamo e bastava solo decidere di fare una comunicazione di un certo tipo che fosse univoca. Alcuni paesi lo hanno fatto, noi no, ed è stata una cosa molto italiana. Non abbiamo mai avuto istituzioni che si accompagnassero agli scienziati per un minimo teorico comprensibile per tutti”.

E aggiunge: “Abbiamo sempre pensato che la comunicazione fosse in pasto ai talk show e siamo andati avanti così. Con i vaccini c’è stato un cambio e un senso di responsabilità maggiore, una voce unica”. Il racconto della pandemia e per una nuova ripartenza va a collegarsi perfettamente al secondo talk in cui si è parlato di nuovi format e modelli di business, newsletter, podcast, piattaforme social e modalità di fruizione sempre più individuali. Come (ci) stanno cambiando informazione ed intrattenimento.

Giuseppe De Bellis (direttore di Sky TG24) introduce il new new journalism: “È l’evoluzione di qualcosa che è sempre esistito. Cerchiamo nuovi ‘nuovi modelli’ e nuove ‘nuove forme di racconto’ ed è inevitabile nel momento in cui il giornalismo si confronta con i vecchi mezzi su cui si è sempre distribuito e quelli nuovi su cui si sta distribuendo, non soltanto tramite le testate”.

Simonetta Sciandivasci (giornalista del Foglio) prova a sezionare la situazione attuale: “La cosiddetta crisi dei giornali tradizionali o è arrivata a un livello cronico, oppure la stiamo risolvendo in due modi: da una parte i grandi giornali che prendono i soldi dagli abbonati e che possono permetterselo avendo un’informazione di altissimo livello, e dall’altra i piccolissimi giornali orgogliosamente elitari che diventano un bagaglio identitario per i lettori cercando nuovi modi di raccontare”

Christian Rocca (direttore de Linkiesta) fa il punto su quale sia l’attuale direzione dei giornali per la loro sostenibilità: “Siamo in Puglia dove la Gazzetta del Mezzogiorno ha appena cessato le pubblicazioni; la crisi non è lontana ma è globale e locale, ed è un problema non solo per chi ci lavoro ma anche per la democrazia e lo sviluppo della società. Si parla molto di futuro ma la verità è che il modello che resiste, che ha un futuro è quello del passato, ossia far pagare ai lettori le informazioni che una comunità di giornalisti produce e dà al pubblico. In questi anni si è pensato che tutto fosse gratis, e in parte è stato così. Abbiamo l’illusione di sapere tutto senza acquistare nulla”.

Un dialogo necessario per porre nuova attenzione sulla diffusione e la fruizione dell’informazione in un momento di estrema frammentazione e sterminata disponibilità di piattaforme sempre nuove e con codici comunicativi differenti e in evoluzione.

