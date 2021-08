Da Esselunga a Retelit, chi offre posti di lavoro nel digitale ad agosto

3 Agosto 2021 – 9:04

La nuova Esselunga a RomaLe economie dell’Unione europea torneranno ai livelli prepandemia tra la fine del 2021 e il terzo trimestre del 2022, secondo il commissario all’economia, Paolo Gentiloni. Le stime di crescita del Pil per l’Italia sono del 5% quest’anno e del 4,2% il prossimo, secondo la Commissione europea. Cercando di agganciare la ripresa, occasioni di lavoro, stage e formazione tornano su Wired Jobs, anche in estate: ecco alcune offerte di impiego da parte delle aziende in ambito digitale e information technology.

Banca AideXa

Compagnia fintech con un team di 45 talenti, Banca AideXa programma di arrivare a 60 entro la fine dell’anno con l’obiettivo di espandere la rete commerciale per far conoscere i propri prodotti agli imprenditori italiani. Il processo di recruiting ricerca 15 nuovi profili con l’obiettivo di combinare competenze bancarie e digitali: le figure ricercate sono business banker, agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, digital operation analyst, software engineer, product owner e scrum master.

Prima fintech in Europa esclusivamente dedicata alle piccole e medie imprese a ottenere la licenza bancaria (poco più di un mese fa), Banca AideXa si prepara ad aggiungere al finanziamento X Instant ulteriori servizi come l’apertura di conti correnti, l’emissione di carte di credito e di debito, pagamenti, con costante attenzione alle possibilità offerte dall’open banking. Anche per rispondere alle esigenze di un team in continua crescita è stata aperta la nuova sede di Banca AideXa “Casa X” in via Solari a Milano.

Esselunga

Fra le diverse posizioni aperte dalla catena Esselunga, ci sono quattro figure in ambito Ict e digitale, tutte per la sede centrale di Pioltello (Milano). Due di queste saranno dedicate alla sicurezza informatica: un cybersecurity engineer e un governance specialist. Il primo dovrà occuparsi dell’implementazione e della gestione operativa di architetture e soluzioni per la sicurezza cyber in ambito Ict e sistemi di controllo industriale, interessandosi dell’eventuale selezione di servizi di terze parti a questo scopo. Il secondo dovrà definire e implementare l’information security management systems e relativi modelli di controllo, lo sviluppo di metodologie la valutazione del rischio e l’analisi dei gap nella sicurezza informatica. Dovrà inoltre supportare il team legale e audit, nonché monitorare i Kpi della cyber security.

L’azienda cerca anche un senior data engineer, per gestire i dati provenienti da vari ambiti: logistica, produzione, schemi di acquisto nei negozi e online, arrivando a influire su aspetti importanti del business e sul raggiungimento degli obiettivi. Infine, un esperto nel progettare infrastrutture IT, per pianificare, gestire e coordinare le esigenze che riguardano il cloud, server, la rete on premise e altro. In totale sono quasi una trentina le figure ricercate, da Genova a Vicenza, da Livorno a Brescia, per Esselunga ed Esserbella.

Inewa

Quattro posizioni aperte nel campo della transizione energetica: le offre Inewa, società “Esco” italiana dedicata a servizi di efficientamento e consulenza in questo settore, nella sede di Bolzano. Nata a luglio 2020 e già con 70 progetti realizzati, Inewa allarga il proprio team composto da 25 persone, a partire da un project engineer che si occuperà della progettazione preliminare di impianti per la produzione di energia, con laurea magistrale in ingegneria elettrica o energetica ed esperienza nella progettazione di impianti fotovoltaici.

Stesso titolo di studio richiesto per un project manager, con comprovata esperienza di tre anni nella gestione di commesse, per la progettazione e realizzazione di impianti dedicati alle rinnovabili. Una simile figura junior, dovrà gestire i rapporti con la committenza, coordinare fornitori e subappaltatori, verificare la corretta installazione in sito degli impianti, gestire le criticità di commesse, redigere report (laurea magistrale in ingegneria ambientale o meccanica, esperienza di tre anni). Un consulente legale, per gestire e organizzare l’ufficio legale, sostenere i team nella redazione della contrattualistica, dare supporto per la partecipazione a gare ed appalti e nei processi di fusione e acquisizione, corporate, Gdpr e legge 231 (laurea in giurisprudenza e cinque anni di esperienza).

Previste inoltre posizioni di stage a supporto degli uffici tecnici e commerciali per gli studi di fattibilità e analisi dei progetti. Orientamento al problem solving, elevato grado di flessibilità, interesse e capacità di lavorare in team e per progetto, spiccate capacità relazionali sono le principali soft skill richieste, oltre a una buona conoscenza della lingua inglese e tedesco.

ProntoPro

Il marketplace per la domanda e offerta di servizi professionali ProntoPro ricerca nuove figure da integrare nei team engineering e marketing. Due le sedi di lavoro: il quartier generale di Milano o l’ufficio di Roma, ma per tutte le posizioni viene offerta anche la possibilità di impiego full-remote.

In particolare, l’azienda è alla ricerca di backend e frontend developer con diversi livelli di esperienza. Le competenze tecnologiche richieste alle figure di frontend si basano principalmente su React con TypeScript, mentre per backend su PHP e Go. Le metodologie di lavoro permettono un’organizzazione in team cross-funzionali con interscambio tra le diverse competenze presenti in azienda, e la possibilità di portare valore e innovazione per tutti i membri del team.

Il data team si arricchirà invece di data engineer che collaboreranno con data scientist e data analyst per utilizzare i dati disponibili in azienda, derivanti da diversi anni di presenza sul mercato. Le nuove figure ricercate svilupperanno progetti volti a migliorare l’esperienza d’uso del prodotto da parte dei clienti e supporteranno le scelte decisionali dell’azienda, sfruttando algoritmi di machine learning e processing in realtime, con tecnologie come Kafka e Spark.

Per progetti di marketing automation ProntoPro è alla ricerca di un Facebook ads specialist da introdurre nel team dedicato. Sono richiesti almeno tre anni di esperienza in Facebook ads e display o altri canali di performance marketing per un ruolo che prevede la definizione strategica e gestione operativa delle campagne display e social ads.

Retelit

Società italiana quotata, specializzata nell’offerta di soluzioni digitali integrate, Retelit ha in previsione l’ingresso di 30 risorse entro la fine del 2021 nelle aree vendita, marketing, project management, sviluppatori, specialisti per soluzioni cloud, Erp e customer care.

Il requisito fondamentale dei profili ricercati è l’attitudine all’innovazione, in relazione al prodotto nell’ambito dei servizi Ice e all’approccio, ossia per la capacità di saper portare nuove idee al business aziendale. Il gruppo intende così inserire competenze innovative in grado di accrescere la capacità di affiancare le aziende nelle sfide della trasformazione digitale, area in cui Retelit può offrire soluzioni integrate, una rete in fibra ottica proprietaria, un network di 18 data center sul territorio nazionale e competenze nel settore dell’innovazione e della digitalizzazione (infrastruttura, gestione del dato, applicazioni).

ShippyPro

Nata a Firenze nel 2016 con l’obiettivo di semplificare la gestione della logistica legata all’e-commerce, attraverso un software che si integra con oltre 140 corrieri e 60 canali di vendita, ShippyPro è pronta ad assumere entro un anno cento nuovi talenti in ambito tech, che si aggiungeranno ai 50 membri del team della startup. L’obiettivo è la creazione del dipartimento di ricerca e sviluppo più grande d’Europa in ambito e-commerce e logistica, in un hub tecnologico che la compagnia sta progettando nel capoluogo toscano.

Sono diverse le posizioni già aperte in base a vari profili: software architect, ingegneri specializzati in sicurezza informatica, product manager, sviluppatori full stack, designer, specialisti in quality assurance e data scientist. Ad ospitarli, il quartier generale della startup a Firenze, in borgo San Frediano, a due passi dal Lungarno, in un palazzo d’epoca del 1400 che a inizio 2020 è stato rimodernato in ottica tech ed eco-sostenibile.

Talent Garden

Un percorso di reskilling digitale per over 40 senza occupazione: è Digital Restart, progetto pilota completamente gratuito per un master in Data analysis, realizzato da Talent Garden Innovation School in partnership con Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, che erogherà 75 borse di studio a totale copertura dei costi. Il primo master al via da settembre, sarà dedicato a formare 25 professionisti sulla data analysis, una delle aree più richieste dal mercato del lavoro nel corso dell’attuale trasformazione digitale.

Il percorso formativo è destinato a lavoratori in età compresa tra i 40 e i 50 anni, domiciliati o residenti in Lombardia, attualmente senza impiego, che vogliono approfondire il settore dell’analisi dei dati in ambito aziendale. Le rimanenti 50 borse di studio saranno dedicate a futuri progetti formativi, sempre dedicati al reskilling. Il master inizia il 27 settembre e terminerà il 23 dicembre. Sarà strutturato in quattro giorni di formazione a settimana con didattica online e offline, più una giornata di studio in autonomia. Le sessioni in presenza si svolgeranno presso il campus di Talent Garden Milano Calabiana. Il percorso prevede attività per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro, come colloqui con le aziende e workshop tenuti da esperti di career management.

L’accesso è basato su una selezione per competenze tecniche e trasversali. Non sono necessari specifici titoli di studio ma sono richiesti: esperienze lavorative pregresse in contesti organizzativi, passione per il mondo del digitale, mindset analitico, buona conoscenza dell’utilizzo del pc, livello B1 in inglese.

