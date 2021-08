Come funziona il nuovo ecobonus auto da 350 milioni di euro

3 Agosto 2021 – 15:04

(foto: Getty Images)Dopo il “rifornimento” erogato dal decreto Sostegni bis, l’ecobonus per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2 riparte con ulteriori 350 milioni di euro nel serbatoio e una marcia in più: gli incentivi saranno riconosciuti anche per comprare auto usate, purché Euro 6 e con allegata rottamazione. In questa nuova fattispecie, il limite delle emissioni consentite per accedere al bonus è innalzato a 160 grammi per chilometro (g/km), rispetto alla soglia standard di 135 g/km.

La prenotazione delle agevolazioni è partita il 2 agosto sul portale dedicato del ministero dello Sviluppo economico per i veicoli privati (ecobonus.mise.gov.it), dal 5 agosto scatterà anche per quelli commerciali. La norma che riguarda i mezzi usati è valida sin dal 25 luglio, ma la prenotazione effettiva del bonus richiederà un aggiornamento tecnico del sito, che sarà ultimato nelle prossime settimane.

Nel dettaglio, il contributo è di 1.500 euro per l’acquisto, con rottamazione, di veicoli con emissioni comprese tra 61-135 g/km (200 milioni di euro in totale). Per l’extrabonus e l’acquisto di veicoli con emissioni comprese tra 0-60 g/km di biossido di carbonio, il contributo ammonta a 2mila euro con rottamazione e a mille senza (60 milioni). Essendo cumulabili con il bonus per l’acquisto di veicoli elettrici ed ibridi plug-in previsto sin dalla legge di Bilancio 2019, in vigore fino alla fine dell’anno, e con gli sconti riconosciuti dalla concessionaria che viaggiano in accoppiata agli incentivi statali, le agevolazioni possono raggiungere fino a 10mila euro in caso di rottamazione di un veicolo euro 0-4 per l’acquisto di un veicolo con emissioni fra 0-20 g/km (6mila euro senza rottamazione). Nel caso di emissioni fra 20-60 g/km, la cifra scende a 6.500 con rottamazione e 3.500 senza.

Per l’acquisto di veicoli commerciali e speciali vengono poi destinati 50 milioni in totale, di cui 15 esclusivamente per i veicoli elettrici. Tra le novità del decreto c’è la possibilità di acquistare con leasing finanziario anche questa tipologia di mezzi. Riguardo alla categoria M1 usati, il contributo può valere 750, mille o 2mila euro, calcolato in base a tre fasce di emissione (40 milioni di euro in totale). La vettura da rottamare deve essere immatricolata prima del gennaio 2011 e quella da acquistare non avere un valore superiore ai 25mila euro.

Come sempre, non si tratta di un click day: i concessionari iscritti sul portale nell’Area Rivenditori con i propri dati identificativi potranno inserire l’ordine e prenotare l’incentivo. Dalla prenotazione si avranno poi fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo. Le misure legate all’Ecobonus sono intese a svecchiare il parco circolante. Secondo i dati Acea (associazioni di costruttori d’auto europei) l’Italia è tra i mercati con maggiore crescita nell’elettrico: 21.647 auto plug-in immatricolate da aprile a giugno, con un aumento anno su anno del 659,3%.

The post Come funziona il nuovo ecobonus auto da 350 milioni di euro appeared first on Wired.

Fonte: Wired