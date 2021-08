5 idee per le vacanze con il vostro cane

3 August 2021 – 9:00

(Foto: Pixabay)In vacanza con l’amico più fedele? Se siete in ferie in compagnia del vostro cane, sappiate che il turismo cinofilo ha in serbo per voi tante proposte. Senza andare a Londra nel bar che prepara cocktail ad hoc per Fido, anche in Italia le attività sono tante. Le spiagge che lo accolgono si moltiplicano lungo le coste (le raccolgono siti come Dog Welcome o Zampa Vacanza), c’è chi propone sessioni di yoga con il segugio accanto ed esistono portali specializzati nell’organizzazione delle ferie con il proprio cucciolo. È il caso di TripForDog, che tra le tante attività proposte ne ha selezionate cinque molto curiose da fare nell’estate 2021.

In vespa a Roma

(Foto: TripForDog)Per emulare Gregory Peck e Audrey Hepburn nel film cult Vacanze Romane sul sito di TripForDog potete prenotare un giro in Vespa con sidecar. Mentre un guidatore si occupa di condurre il mezzo, voi dovete solo ammirare la Città Eterna comodamente seduti accanto al vostro cane, che è assicurato con una cintura omologata. Il tour in sidecar dura due/tre ore e costa 70 euro a persona.

Alla ricerca del tartufo di Volterra

(Foto: TripForDog)Magari non diventerete veri e propri trifulau, ma potete provare a cimentavi nell’arte antica della ricerca dei tartufi. A Volterra (Firenze) vengono infatti organizzate delle dimostrazioni per far apprendere ai cani i rudimenti per fiutare e scovare il prezioso tubero. Il vostro Fido non è esattamente un segugio? Pazienza: dopo la prova avrete diritto in ogni caso a un pranzo a base di tartufi, che ne abbiate trovati o meno. L”esperienza costa 99 euro a persona.

Sul trenino rosso del Bernina

(Foto: TripForDog)Se siete appassionati di treni tanto quanto Sheldon di The Big Bang Theory, prima o poi dovete fare un giro sul Bernina Express, il trenino rosso che si inerpica sulle montagne tra la Valtellina e le Alpi svizzere. La corsa vale di per sé il viaggio, ma se volete potete condividere l’esperienza con il vostro cane. In particolare, TripforDog consiglia di fermarsi a passeggiare a Cavaglia, Ospizio Bernina e Pontresina, e propone un pacchetto con pernottamento a Tirano (da 149 euro). Naturalmente ci si può anche organizzare in modo indipendente: i cani viaggiano sul trenino rosso del Bernina in trasportino o al guinzaglio e pagano il biglietto a seconda della taglia.

Passeggiata in vigna a Pisa

(Foto: Pixabay)Per gli appassionati di enogastronomia in provincia di Pisa c’è la passeggiata in vigna alla scoperta del lavoro tra le viti e dei segreti della produzione. Al fine del tour della cantina (ce ne sono diverse che partecipano all’iniziativa e sono tutte dog-friendly) è previsto il pranzo a base di bistecca fiorentina e altri prodotti toscani. Il costo è di 77 euro a persona.

Trekking al tempio di Minerva di Montefoscoli

(Foto: www.tempiodiminerva.com)Sempre in provincia di Pisa potete passare due giorni immersi nella natura in compagnia dell’amico a quattro zampe. In programma ci sono passeggiate guidate da fare insieme a Fido, tra boschi, olivi e piccoli borghi. Meta finale: il tempio di Minerva Medica a Montefoscoli, un particolare edificio dell’Ottocento teatro di storie e leggende di massoneria, esperimenti e cavalieri del passato. Oltre a un picnic e a una degustazione di vini, la proposta (che costa 303 euro a testa) comprende anche il pernottamento in un agriturismo.

