Water World Music Festival, in Sardegna l’evento musicale in modalità boat party

2 Agosto 2021 – 18:04

Gli artisti sul palco galleggiante, gli spettatori in mare, a bordo di mezzi nautici autorizzati: i grandi eventi live tornano e sono spesso l’occasione per attuare format e soluzioni per garantire lo show e al tempo stesso la sicurezza.

Un paradigma presente anche al Mini Presents Water World Music Festival andato in scena lo scorso 25 luglio 2021, al largo della Marina di Cala dei Sardi, un approdo situato nel Golfo di Cugnana, a Olbia, tra Portisco e Porto Rotondo. Il colpo d’occhio lo regalava quindi la Sardegna, la musica invece artisti del calibro del rapper Salmo, del dj di fama globale Bob Sinclar, del dj e produttore DJ 2P e numerosi altri ospiti, intervenuti per duettare con il padrone di casa (Coez, Noyz Narcos, Slait, Lazza, Hell Raton). Erano presenti, insomma, diversi protagonisti della scena musicale attuale che catturano consenso,e grandi numeri con lo streaming e sono anche in comunicazione tra loro attraverso collaborazioni e featuring.

Il rapper di Olbia, oltre a esibirsi nella parte culminante dello show con i suoi successi, ha regalato anche un dj set di un’ora. A spettacolo finito, il ritorno in porto delle imbarcazioni (gommoni privati o condivisi, barche a vela, ecc)

Cinque ore di divertimento quindi, grazie a performance live e maxi-schermi spettacolari, nell’ambito di una manifestazione che ha permesso al pubblico di esserci ma con regole stringenti (noleggio di imbarcazioni autorizzate, tamponi, green pass).

Il boat party non è un format nuovo in sé, anche dal punto di vista della connessione con i concerti, ma è chiaro che torna particolarmente utile in una fase dove bisogna ripartire con gli eventi dal vivo senza trascurare distanziamento, sicurezza, ecc. E così ha fatto il festival musicale MINI presents Water World Music Festival, rivolto agli appassionati di musica ma anche di nautica e mare.

Lo scenario naturale ha fatto la sua parte, con un’attenzione peculiare alla sicurezza (era assolutamente vietato tuffarsi) ma anche all’ambiente: bannate le sigarette tradizionali, che fanno male non solo alla salute ma anche al mare, tra mozziconi, ceneri, ecc. Spazio invece ai device scalda tabacco: il main partner del festival era infatti glo che ha messo a disposizione gratuitamente, agli spettatori adulti, il dispositivo elettronico glo hyper+ .

Come ricordato infatti dalla country manager Italia, Brigitte Maria Santner, “con glo abbiamo deciso di sponsorizzare questo progetto innovativo che rispecchia a pieno la filosofia del nostro brand: Break Binary, ovvero non rinunciare a nulla. Questa iniziativa si fa portavoce di una causa molto importante per British American Tobacco, la salvaguardia dell’ambiente, in linea con il nostro purpose aziendale, “A Better Tomorrow”.

The post Water World Music Festival, in Sardegna l’evento musicale in modalità boat party appeared first on Wired.

Fonte: Wired