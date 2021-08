Un troll da record: il “Rickroll” ha raggiunto un miliardo di visualizzazioni su YouTube

2 Agosto 2021 – 11:29

L'ormai famoso video ufficiale della canzone "Never Gonna Give You Up" di Rick Astley ha raggiunto un miliardo di visualizzazioni su YouTube a 34 anni dalla sua uscita, avvenuta nel 1987. È la consacrazione del troll per eccellenza, che ancora oggi resta uno degli scherzi più in voga sul web.



L'ormai famoso video ufficiale della canzone "Never Gonna Give You Up" di Rick Astley ha raggiunto un miliardo di visualizzazioni su YouTube a 34 anni dalla sua uscita, avvenuta nel 1987. È la consacrazione del troll per eccellenza, che ancora oggi resta uno degli scherzi più in voga sul web.

Fonte: Fanpage Tech