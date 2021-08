Tutti i giochi di carte da fare in vacanza

2 Agosto 2021 – 18:04

In vacanza si gioca di più a carte per passare il tempo la sera oppure sotto l’ombrellone prima di tuffarsi in acqua o ancora aspettando che finisca un temporale. Ecco una selezione dei giochi di carte più o meno noti.

Giochi di carte classici

(Foto: Dal Negro)Ci sono tanti giochi classici che utilizzano il set standard alla francese con i quattro semi cuori, quadri, picche e fiori più i jolly (qui le migliori offerte su Amazon).

RAMINO E SIMILI – Sono numerosi i giochi strettamente imparentati con il Ramino con scale e tris e solo con alcune piccole varianti tra le regole e calcolo dei punteggi: burraco, pinnacola, scala quaranta e canasta, un grande insieme con dinamiche molto simili.

BRIDGE – gioco di carte che miscela in modo bilanciato strategia e un pizzico di inevitabile fortuna, è stato anche disciplina olimpica oltre a attirare le attenzione di personalità come Bill Gates oppure il matematico francese Émile Borel.

(Foto: Bullets Playing Cards)POKER – Non ha bisogno di molte presentazioni uno dei giochi di carte più popolari anche nel mondo dei casinò e delle sfide tra giocatori professionisti. Si può anche trovare una selezione di carte apposite per il poker (qui le offerte su Amazon).

BLACK JACK – Conosciuto anche come ventuno, è uno dei giochi d’azzardo più amati vista l’imprevedibilità e il rischio che si corre per avvicinarsi e raggiungere ma mai superare il 21 sfidando il banco.

Giochi con le carte napoletane

(Foto: Dal Negro)

Il set di carte napoletane ha un fascino antico con i disegni che accompagnano i semi di bastoni, coppe, ori e spade. Qui le migliori offerte online.

BRISCOLA – Regole semplici e dinamiche molto veloci per un gioco che erroneamente si pensa sia solo cosa dei centri ricreativi per anziani.

SCOPA – Uno dei giochi più popolari in Italia, che peraltro stimola memoria e capacità di calcolo veloce, c’è anche la variante “scientifica” che aumenta la difficoltà consegnando tutte le carte in una volta.

TRESETTE – Gioco a coppie con necessità di rispettare il seme d’uscita e con il 3 che è la carta più preziosa.

SETTE E MEZZO – Concettualmente simile a Black Jack, il punteggio massimo passa da ventuno ad, appunto, sette e mezzo.

RUBAMAZZETTO – Un gioco molto semplice e apprezzato dai bambini in cui vince chi ha il mazzetto più grande. Si può anche giocare con apposite carte come quelle di Clementoni (migliori offerte qui).

Altri giochi di carte

(Foto: Mattel)Tanti i giochi speciali con carte specifiche dedicate:

UNO – In questo gioco ci si deve liberare di tutte le carte, dichiarando appunto “Uno” quando si è in procinto di vincere cercando di resistere alle controffensive avversarie. Qui le migliori offerte online.

MERCANTE IN FIERA – Un gioco antico, ma ancora affascinante e ideale per famiglie, con un set di 80 carte finemente illustrate con un sistema a lotteria e anche all’asta in cui il banditore (il Mercante, appunto) dovrà intrattenere i partecipanti. Qui le offerte sui mazzi.

The post Tutti i giochi di carte da fare in vacanza appeared first on Wired.

Fonte: Wired