Servizi premium: multa a TIM, Vodafone e Wind Tre

2 Agosto 2021 – 19:49

TIM, Vodafone e Wind Tre dovranno pagare una multa totale di 2,2 milioni di euro per l’attivazione di servizi premium senza il consenso degli utenti.

The post Servizi premium: multa a TIM, Vodafone e Wind Tre appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico