Quanta batteria si risparmia con la modalità scura?

2 Agosto 2021 – 18:04

(Foto: Pixabay)Oltre a un minor affaticamento della vista soprattutto la sera o con scarsità di illuminazione ambientale, il principale vantaggio sbandierato dalla modalità scura è quello di un risparmio dei consumi energetici con display oled. È davvero così oppure le percentuali sono trascurabili? Un recente studio condotto dalla Purdue University e pubblicato da MobiSys 2021 cerca di fare un po’ di chiarezza.

Come già ampiamente raccontato, la modalità scura – o dark mode – abilita toni appunto più scuri al posto di quelli chiari, con lo sfondo che da bianco passa a nero. È ormai disponibile su interfacce di smartphone e computer così come su tutte le principali applicazioni. Gli schermi oled beneficerebbero del maggior vantaggio dato che per riprodurre il nero “spengono” i pixel.

I ricercatori hanno preso a campione quattro smartphone come Pixel 2, 4 e 5 e Moto Z3 basandosi su sei applicazioni d’uso comune come Google Calendar, Google Maps, Google News, Google Phone, YouTube e la calcolatrice, misurando il consumo energetico su un periodo di sessanta secondi. I risultati? Con una luminosità impostata su un livello pari al 30%-50%, l’energia salvata è pari a 3% – 9%, ma i valori salgono in modo esponenziale più ci si avvicina al 100% di luminosità, con un risparmio che infatti arriva a ben il 47%. Valori simili a un esperimento empirico condotto su iPhone Xs.

(Foto: Purdue University photo/John Underwood)I ricercatori hanno peraltro notato che i dettagli dei consumi di serie su Android non calcolano la dark mode, così hanno messo a punto un tool per il calcolo dei consumi chiamato Android Battery+. Un altro dettaglio emerso dallo studio è che impostando la modalità chiara con luminosità al 20% il consumo è paragonabile a quella della modalità scura al 50%. Che cosa trarre da questo studio? Che i vantaggi di sfruttare la modalità scura sono evidenti, certo per un livello di luminosità medio (30-40%) non sono elevatissimi, ma è tutto di guadagnato.

Nello studio si sottolinea come per risparmiare sulla batteria in modo consistente (anche su display lcd) ci sono vie più efficienti come l’ottimizzazione delle risorse, lo spegnimento dei moduli non utilizzati e un uso più oculato del dispositivo: ecco la guida per far durare di più la batteria su Android e su iPhone.



