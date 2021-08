Le videochiamate su Telegram potranno avere fino a mille spettatori

2 August 2021 – 17:39

(Foto: Yuri Kadobnov/Afp via Getty Images)Telegram ha annunciato nuovi aggiornamenti per la sua app di messaggistica che, questa volta, sono incentrati sui video. Dopo aver lanciato le videochiamate di gruppo il mese scorso, ora queste possono avere fino a 1.000 spettatori.

Le persone che possono partecipare attivamente a una video call rimangono 30, mentre si amplia il numero di quelle che potranno assistere in questo modo a un evento live, come succede su Zoom. Ora chi trasmette potrà avere abbastanza pubblico per “qualsiasi cosa, dalle lezioni online alle battaglie rap dal vivo”, secondo l’azienda.

Tra le altre novità proposte da Telegram, i videomessaggi verranno registrati con una qualità superiore e possono essere ingranditi, i video normali possono essere guardati a velocità 0,5x o 2x.

L’audio del dispositivo continuerà a essere riprodotto mentre si registra un video, così “sarà possibile cantare insieme alle tue canzoni preferite o rispondere senza mettere in pausa un podcast” scrive Telegram. Inoltre, la registrazione con la fotocamera posteriore permette di ingrandire l’immagine toccando lo schermo.

Altre aggiunte includono la condivisione dello schermo per le videochiamate one-to-one con audio dal dispositivo di chiunque stia trasmettendo e l’opzione per l’eliminazione automatica dei messaggi dopo un mese – mentre prima era di una settimana – e tool per disegni più precisi nell’editor dei media.

Telegram ha anche migliorato l’esperienza utente con animazioni per la schermata del codice di blocco e quando si inviano messaggi su Android. Gli utenti iOS avevano già ricevuto queste animazioni dei messaggi in un aggiornamento precedente.

