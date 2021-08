In Groenlandia in un solo giorno si è sciolta una quantità enorme di ghiaccio

2 August 2021

(Foto: Sean Gallup/Getty Images)In Groenlandia, in un solo giorno, si è sciolto abbastanza ghiaccio da sommergere l’intero stato della Florida sotto 5 centimetri d’acqua. Dall’inizio di giugno le temperature altissime hanno causato un’impennata nella fusione dei ghiacci dell’isola danese, arrivando fino ai 19,8 gradi centigradi e superando qualunque record mai registrato. Tra mercoledì 28 e giovedì 29 luglio, 17 miliardi di tonnellate di neve e ghiaccio si sono liquefatte e defluite nell’oceano Atlantico, contribuendo a intensificare l’aumento del livello del mare causato dal cambiamento climatico indotto dall’uomo.

La stagione dello scioglimento naturale dei ghiacci, in Groenlandia, dura da giugno ad agosto e quest’anno l’isola ha già perso più di 100 miliardi di tonnellate di ghiaccio, ma in un’area molto più vasta rispetto alla media. “È un livello molto alto di fusione e probabilmente cambierà per sempre il volto della Groenlandia” ha detto al Guardian Marco Tedesco, esperto di ghiacciai e scienziato presso la Nasa “perché contribuirà ad accelerare i prossimi scioglimenti e ad aumentare il livello del mare”.

Secondo Tedesco, il riscaldamento dell’isola è dovuto a una zona di alta pressione che starebbe risucchiando e trattenendo aria calda. Questa cupola causa un eccessivo scioglimento delle nevi stagionali che fungono da protezione per i ghiacci perenni. Una volta persa questa protezione i ghiacci diventano soggetti a una fusione sempre più rapida. Se tutto il ghiaccio della Groenlandia si dovesse sciogliere, il livello globale del mare aumenterebbe di circa 6 metri. Gli scienziati hanno calcolato che questi i ghiacci si stanno sciogliendo al ritmo più veloce degli ultimi 12 mila anni, arrivato a un milione di tonnellate al minuto nel 2019, ma che fortunatamente siamo ancora molto lontani dalla perdita di tutto il ghiaccio groenlandese.

Tuttavia, questo tasso di perdita di ghiacciai, assieme all’aumento delle temperature, sta cambiando le correnti oceaniche e alterando gli ecosistemi marini. Inoltre, l’aumento del livello del mare rappresenta già una minaccia diretta e temporalmente vicina per le città costiere di tutto il mondo, che corrono il pericolo di essere sommerse dalle inondazioni. Secondo uno studio pubblicato nel 2019, se continuassimo con gli attuali livelli di riscaldamento globale, lo scioglimento dei ghiacci della sola Groenlandia comporterebbe un aumento complessivo del livello del mare tra i 5 e i 33 centimentri entro la fine del secolo.

