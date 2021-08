Da Elton John a Madonna, le reazioni del mondo della musica alle frasi omofobe del rapper DaBaby

2 Agosto 2021 – 12:04

Forse, non è poi così conosciuto in Italia. Ma le polemiche che l’hanno investito in questi giorni l’hanno sicuramente reso più tristemente famoso. Il giovane rapper DaBaby, che ha debuttato nel 2019 con l’album Baby on Baby e vanta collaborazioni con Megan Thee Stallion, Post Malone, Lizzo e Lil Nas X, si è ritrovato al centro del ciclone dopo alcune frasi pronunciate sul palco del festival Rolling Loud la scorsa settimana. Durante la sua performance, infatti, ha incitato il pubblico ad accedere le torce dei propri telefoni “se non vi siete presentati qui oggi con l’Hiv, l’Aids o una di quelle malattie sessualmente trasmissibili che ti ammazzano in una o due settimane” o anche “se non state succhiando c**zi nel parcheggio”, in mezzo ad altre espressioni omofobe e misogine.

Negli scorsi giorni non sono mancate le reazioni scandalizzate. La cantante britannica Dua Lipa, che ha recentemente ospitato DaBaby nella versione remix del singolo Levitating, ha preso le distanze dicendosi “sorpresa e inorridita”, aggiungendo di non riconoscere la persona con cui ha collaborato e di stare dalla parte di chi si batte contro lo stigma dell’Hiv. Anche Demi Lovato e Elton John si sono espressi con messaggi di condanna: “Siamo scioccati dalla disinformazione sull’Hiv e dalle frasi omofobe. Non fanno che peggiorare lo stigma e la discriminazione, esattamente l’opposto di quel che abbiamo bisogno per combattere l’epidemia di Aids”, ha fatto sapere il cantante britannico tramite la sua Fondazione.

Da parte sua DaBaby non ha fatto altro che peggiorare la situazione con ulteriori dichiarazioni infauste: “Quello che facciamo io e i miei fan ai live non deve fregare a voi n**ri di internet”, aggiungendo che il suo pubblico non è sieropositivo perché non è composto da “quei n**ri gay schifosi o tossici”. Ha anche diffuso un video per il brano Giving What It’s Supposed to Give in cui ribadisce di aver utilizzato solo la libertà di espressione e che “non si combatte l’odio con l’odio”.

Il Lollapalooza, uno dei più importanti eventi musicali americani, ha ufficialmente rimosso DaBaby dalla sua line up: “Lollapalooza è stato fondato sulla diversità, l”inclusione, il rispetto e l’amore. Considerando ciò, DaBaby non ha più spazio da noi”. Allo stesso modo è stato escluso anche dal festival Working Families Party. Nelle scorse ore sono arrivate poi le durissime parole di accusa di Madonna, che ne ha approfittato per impartire a DaBaby qualche lezione sulla storia dell’Hiv: “Voglio alzare la luce del mio telefono e pregare per la tua ignoranza, nessuno muore più di Aids in due/tre settimane grazie a Dio”, ha scritto la popstar sui suoi social. “Persone come te sono la ragione per cui viviamo ancora in un mondo diviso dalla paura. Tutti gli esseri umani devono essere trattati con dignità e rispetto”.

