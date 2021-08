Confermato il concerto di Ariana Grande su Fortnite: ecco quando guardare il Rift Tour

2 August 2021 – 11:25

Arriva la conferma da parte di Epic Games: Ariana Grande terrà un concerto nel battle-royale. Anche la pop-star ha condiviso la notizia, ribadendo l’ufficialità dell’evento. In realtà, non si tratta di un solo concerto, ma di un tour, il Rift Tour. Cinque spettacoli in tre giorni, dal 7 al 9 agosto.Continua a leggere



Arriva la conferma da parte di Epic

Continua a leggere Arriva la conferma da parte di Epic Games : Ariana Grande terrà un concerto nel battle-royale. Anche la pop-star ha condiviso la notizia, ribadendo l’ufficialità dell’evento. In realtà, non si tratta di un solo concerto, ma di un tour, il Rift Tour. Cinque spettacoli in tre giorni, dal 7 al 9 agosto.

Fonte: Fanpage Tech