Che cos’è il semestre bianco che sta per iniziare per il presidente Mattarella

2 August 2021 – 11:18

(foto: YouTube/Presidenza della Repubblica)Dal 3 agosto cominceranno gli ultimi sei mesi da presidente della Repubblica di Sergio Mattarella, il cosiddetto semestre bianco. Durante questo periodo, a conclusione dei sette anni di mandato, il Capo dello stato non può usare usare uno dei suoi poteri maggiori, cioè licenziare il Parlamento e indire nuove elezioni politiche. Per le forze politiche può rappresentare un momento di intenso confronto e dibattito, perché senza la minaccia di essere mandate a casa potrebbero approfittare della situazione per creare nuove maggioranze o nominare un diverso presidente del Consiglio, più compiacente verso le loro esigenze.

Che cos’è il semestre bianco?

Secondo l’articolo 88 della Costituzione “il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”. Questo limite è stato imposto per evitare che un presidente autoritario possa abusare del suo potere per sbarazzarsi di un Parlamento non favorevole alla sua rielezione, o a quella di un suo candidato favorito, imponendo elezioni anticipate quando manca poco alla fine del suo mandato.

Quali effetti può avere sulle forze politiche?

Nel caso di un governo retto da maggioranze poco stabili e con a capo un presidente del Consiglio inviso ad alcuni partiti, il semestre bianco può essere un’occasione per cambiare gli equilibri politici e acquisire maggior peso e forza in Parlamento, arrivando anche alla sostituzione del premier, senza il rischio di dover andare a nuove elezioni.

Quali poteri restano al presidente?

Il presidente della Repubblica resta comunque in grado di supervisionare i lavori parlamentari e, in caso di crisi politica, potrebbe anche dimettersi anticipatamente provocando elezioni presidenziali anticipate. Inoltre, può sempre intervenire per fermare una legge o rimandarla alle Camere, rifiutandosi di firmarla, e fare richiami ufficiali al Parlamento in caso di eccessi o comportamenti contrari al benessere dello stato.

Quali effetti può avere nella situazione politica attuale?

Secondo Stefano Ceccanti, costituzionalista e deputato del Partito democratico intervistato da Radio Radicale, con Mario Draghi come presidente del Consiglio questo semestre bianco non dovrebbe comportare nessun problema per la stabilità del governo. Secondo Ceccanti infatti, sia la crescente popolarità di Draghi, sia il suo ruolo di garante con l’Unione europea – per l’attuazione delle riforme necessarie a ricevere i fondi della ripresa – rendono il suo governo stabile e conveniente per tutti i partiti. Inoltre, sul piano comunitario, è il premier a partecipare alle riunioni del Consiglio europeo, quindi anche una sostituzione di Mattarella con Draghi sarebbe molto problematica, perché l’Italia non può permettersi di non avere Draghi in questa sede.

