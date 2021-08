Regione Lazio, un criptolocker ferma le vaccinazioni

1 Agosto 2021 – 19:49

Il sito della Regione Lazio ed il relativo portale per la prenotazione delle vaccinazioni sono sotto attacco: si parla di un possibile guaio ransomware.

