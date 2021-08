Le serie da guardare ad agosto

1 Agosto 2021 – 9:04

Agosto è il mese perfetto per tuffarsi in un mare di serie. Perché le novità non vanno in vacanza. In mezzo a tanti ritorni attesi, come The Good Fight, Star Trek: Lower Decks, See, Modern Love e l’ultima stagione di The Walking Dead, arrivano parecchie produzioni inedite: si va dai mistery Nove perfetti sconosciuti e The White Lotus alla rapsodia Marvel What if…?, dai semiseri Only Murders in the Building e La direttrice ai thriller raggelanti Cruel Summer e Clickbait.

In streaming non mancano nemmeno i nuovi film: la pellicola romantica The Kissing Both 3 e il thriller Beckett con John David Washington (rispettivamente dall’11 e dal 13 agosto su Netflix), le dramedy Breaking News in Yuba County (dal 9 su Sky e Now) e Coda (dal 13 su Apple Tv+). Il 18 agosto su Amazon Prime Video debutta la trilogia anime Evangelion 3.0 , il 23 su Netflix lo spin-off animato The Witcher: Nightmare of the Wolf e il 27 su Diseny+ la commedia Gli amici delle vacanze con John Cena.

Tornando alle serie, ecco il calendario delle uscite principali del mese:

Jett: Professione ladra – prima stagione dal 2 agosto su Sky Atlantic e Now

https://www.youtube.com/watch?v=iang9SWVmdI

Brillante serie action & crime creata da Sebastian Gutierrez. La protagonista è Carla Gugino (Spy Kids, Hill House): uscita di prigione e determinata a rigare dritto per il bene della figlia, la ladra professionista Jett accetta un ultimo colpo per chiudere la carriera, ma nulla va come previsto. Nel cast anche Giancarlo Esposito, Gil Bellows e Jodie Turner-Smith.

Cruel Summer – prima stagione dal 6 agosto su Amazon Prime Video

https://www.youtube.com/watch?v=2l8c3TLe9h4

Dai produttori di The Sinner Jessica Biel e Michelle Purple, Cruel Summer è un thriller psicologico e non convenzionale che si svolge in tre estati degli anni ’90, quando una teenager bella e popolare scompare misteriosamente e un’altra prende il suo posto prima di diventare la persona più detestata d’America.

What If…? – prima stagione dall’11 agosto su Disney+



Questa serie animata è destinata a mescolare le carte del Marvel Cinematic Universe proponendo scenari in cui la storia non è andata esattamente come la conosciamo: se Tony Stark fosse stato salvato da Killmonger e Peggy Carter fosse diventata Capitan Britannia? Ancora: se T’Challa fosse finito fra i Guardiani della galassia al posto di Starlord?

Modern Love – seconda stagione dal 13 agosto su Amazon Prime Video



Torna la serie antologica che, ispirata alla rubrica del New York Times, racconta le più svariate e originali storie d’amore. A disposizione sempre un cast stellare: Kit Harington da Game of Thrones, Minnie Driver, Anna Paquin, Tobias Menzies e molti altri.

Star Trek: Lower Decks – seconda stagione dal 13 agosto su Amazon Prime Video



Spin-off animato di Star Trek, racconta le vicissitudini strampalate dell’equipaggio della flotta stellare che risiede sottocoperta nella U.S.S. Cerritos, cercando di sopravvivere ai vari imprevisti e al contempo sognando un giorno di fare carriera. In questa seconda stagione i protagonisti capiscono di essere più utili all’intera nave di quanto non sospettassero.

The L Word: Generation Q – seconda stagione dal 14 agosto su Sky Atlantic e Now



Mentre Bette (Jennifer Beals) continua a mettere in discussione se stessa e il suo passato, nei nuovi 10 episodi del revival che racconta la comunità Lgbtq+ di Los Angeles gli altri personaggi cercano di navigare i continui cambiamenti, fra decisioni affrettate, divorzi e identità in perenne definizione.

Heels – prima stagione dal 15 agosto su Starzplay



Nel wrestling professionistico l’heel è colui che deve interpretare un personaggio negativo in contrapposizione all’eroe di turno. Proprio su questo gioco di ruoli si basa la nuova serie drammatica con Stephen Amell di Arrow. Ambientata in una piccola federazione di wrestling a conduzione famigliare in Georgia, ha per protagonisti due fratelli che sul ring interpretano il buono e il cattivo, ma nelle vita di tutti i giorni non riescono a mantenere le maschere.

The Defeated – prima stagione dal 18 agosto su Netflix



Nella Berlino del 1946 un detective americano cerca il fratello scomparso e aiuta una poliziotta tedesca inesperta a impedire che un’ondata di crimini travolga la città. Gli interpreti? Taylor Kitsch, già visto in True Detective e Wako, e Nina Hoss direttamente da Homeland.

Godfather of Harlem – seconda stagione dal 18 agosto su Disney+



Forest Whitaker riprende i panni di Bumpy Johnson, personaggio realmente esistito che, dopo un periodo in galera, torna nel suo quartiere di Harlem e cerca di salvarlo dall’anarchia. Questa volta deve affrontare la temuta French connection, il traffico di droga che da Marsiglia giunge a New York.

Mirage – prima stagione dal 18 agosto su Sky Serie e Now



Claire (Marie- Josée Croze) è un’esperta di cyber security, trasferitasi ad Abu Dhabi con il secondo marito Lukas e il figlio Zach. Ben presto si trova coinvolta in un intrigo internazionale e scopre anche che il primo marito Gabriel non è morto nello tsunami del 2004 come credeva. Costretta a mettere in discussione tutta la sua vita, riesce a sventare una minaccia dalle ripercussioni globali.

The Good Fight – quinta stagione dal 19 agosto su Tim Vision



La protagonista Diane, interpretata da Christine Baranski, è alle prese con cause difficilissime, intrighi legali e alcuni dei più importanti temi sociali della nostra attualità, come la discriminazione razziale.

Nove perfetti sconosciuti – miniserie dal 20 agosto su Amazon Prime Video



Tratta dal romanzo di Liane Moriarty Nine Perfect Strangers, con Nicole Kidman e Melissa McCarthy (qui anche in veste di produttrici), la miniserie Nove perfetti sconosciuti è ambientata in un wellness resort di lusso in cui, nove estranei, appunto, hanno bisogno di ritrovare un equilibrio. Nel super cast anche Luke Evans, Bobby Cannavale, Regina Hall, Michael Shannon, Samara Weaving.

La direttrice – prima stagione dal 20 agosto su Netflix



David Benioff e D.B. Weiss firmano la loro prima produzione dopo Game of Thrones, ovvero una serie dramedy in sei episodi ambientata nel dipartimento di letteratura inglese di un’importante università. Sandra Oh, reduce da Grey’s Anatomy e Killing Eve, interpreta la direttrice del titolo alle prese con mille tensioni.

Truth Be Told – seconda stagione dal 20 agosto su Apple Tv+



Octavia Spencer, nei panni della podcaster Poppy Parnell, è specializzata in storie true crime. In questa seconda stagione deve interagire con il personaggio interpretato da Kate Hudson, al suo debutto in un ruolo televisivo.

The Walking Dead – undicesima stagione dal 23 agosto su Disney+



La sezione Star di Diseny+ ospita la prima delle tre parti che compongono la stagione finale della serie sull’apocalisse zombie più seguita degli scorsi decenni: dopo la battaglia decisiva contro i Sussurratori, la comunità di Alexandria è gravemente compromessa e la sua ricostruzione è minata dalle tensioni fra i vari gruppi, mentre nuove minacce incombono.

Clickbait – miniserie dal 25 agosto su Netflix



Adrian Grenier (Il diavolo veste Prada, Entourage) è il protagonista di questo thriller raccontato da otto punti di vista differenti. Marito e padre di famiglia, scompare misteriosamente prima di riapparire in un raccapricciante video online che mette tutti in confusione e costringe a riflettere sui limiti ambigui dei social media.

See – seconda stagione dal 27 agosto su Apple Tv+



See con Jason Momoa è uno dei primissimi progetti originali della piattaforma Apple. In un futuro distopico in cui l’umanità è regredita a uno stato primitivo e ha perso l’uso della vista, la nascita di alcuni bambini vedenti potrebbe portare nuove speranze, ma c’è anche chi vorrebbe eliminarli per mantenere la situazione così com’è.

Kevin Can F**k Himself – prima stagione dal 27 agosto su Amazon Prime Video



Questa irriverente comedy segue la storia di Allison McRoberts (Annie Murphy), prototipo della donna e moglie perfetta, tipica protagonista delle sit più ingessate. Un giorno, però, si risveglia come d’incanto da questa sua vita da cartolina e mette tutto in discussione, lanciandosi contro ingiustizie e stereotipi.

How to Make It in America – prima stagione dal 28 agosto su Sky Atlantic e Now



Dopo We Are Who We Are di Luca Guadagnino, Kid Cudi torna in un ritratto generazionale che mette al centro un gruppo di ventenni che vogliono farsi strada nel mondo della moda newyorchese. Ben e l’amico Cam vogliono avere successo e, nonostante i consigli di tanti amici, devono vedersela con molteplici avversità.

Work in Progress – prima stagione dal 28 agosto su Sky Atlantic e Now



Abby ha compiuto 45 anni, si definisce una fat queer dyke, è depressa e soffre di un disturbo ossessivo-compulsivo. Decide che se la sua vita non subirà una rapida svolta la farà finita. Per fortuna incontra il ragazzo transgender Chris che, innamorandosi di lei, ribalta ogni prospettiva.

The White Lotus – prima stagione dal 30 agosto su Sky Atlantic e Now



Arriva l’acclamata serie HBO creata e diretta da Mike White (Enlightened). Un rinomato resort nelle Hawaii, dove diversi clienti si recano per passare le vacanze della vita, si trasforma in qualcosa di completamente diverso quando i segreti di ospiti e dipendenti vengono a galla. Murray Bartlett, Connie Britton e Jennifer Coolidge fanno parte del cast.

Only Murders in The Building – prima stagione dal 31 agosto su Disney+



L’insolito trio formato da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez è il cuore di questa inedita dark comedy: sono tutti appassionati di true crime e a un certo punto si trovano coinvolti in un delitto nel condominio newyorkese in cui vivono.

The post Le serie da guardare ad agosto appeared first on Wired.

Fonte: Wired