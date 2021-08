La “super app” di PayPal è prossima al lancio e avrà anche i messaggi

1 Agosto 2021 – 6:04

(foto: Pixabay)Aria di novità per PayPal, uno dei servizi di pagamenti digitali al mondo. Secondo il Ceo dell’azienda, Dan Schulman, PayPal andrà avanti con i suoi piani per trasformare la sua app in una “super app”.

Schulman, parlando con gli investitori durante la chiamata sugli utili del secondo trimestre di questa settimana, ha affermato che tutto è pronto perché la nuova versione dell’applicazione venga implementata.

La società parla da qualche tempo delle sue ambizioni di “super app”. Quest cambiamento sembra che possa alla fine far assomigliare PayPal alle cinesi WeChat e Alipay o all’indiana Paytm, applicazioni che forniscono un’ampia serie di servizi oltre ai pagamenti da mobile.

PayPal ha affermato che le nuove funzionalità che pensa di introdurre includono il deposito diretto avanzato, l’incasso degli assegni, strumenti di budgeting, il pagamento delle bollette, il supporto per le criptovalute, la gestione degli abbonamenti e la funzionalità acquista ora, paga in seguito.

L’azienda prevede inoltre di aggiungere funzionalità di e-commerce utilizzando gli strumenti di acquisto mobile ottenuti dopo l’acquisizione dell’estensione per lo shopping online Honey per 4 miliardi di dollari nel 2019. Finora Honey funzionava come app autonoma, sito web o come estensione da browser.

Tra le altre funzionalità di cui il Ceo di PayPal ha parlato in questi giorni spicca quella di messaggistica, che permetterà gli utenti di chattare senza lasciare l’app.

Schulman ha detto che “l’ultima volta che ho contato c’erano 25 nuove funzionalità” nella “super app”. Per integrarle tutte PayPal cambierà profondamente la sua interfaccia utente.

Sebbene l’app sia completa l’azienda ha fatto sapere che rilascerà nuove funzionalità con costanza e su base trimestrale.

PayPal ha guadagnato 11,4 milioni di nuovi account attivi in questo trimestre, per raggiungere 403 milioni di account attivi totali. L’azienda ha registrato anche un aumento degli utili nel secondo trimestre con 6,24 miliardi di dollari di entrate, mentre il volume dei pagamemti è cresciuto del 40%.

