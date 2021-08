ISS fuori orbita per colpa del modulo russo Nauka

1 Agosto 2021 – 13:50

Un glitch software ha causato l’accensione dei propulsori del modulo russo Nauka e la rotazione di 45 gradi della Stazione Spaziale Internazionale.

Fonte: Punto Informatico