TP-Link, metti un router (o una saponetta) in valigia

31 Luglio 2021 – 16:49

Metti in valigia un router mobile e potrai portarti appresso il tuo mondo digitale con uno strumento che garantirà copertura wifi a tutti i dispositivi.

The post TP-Link, metti un router (o una saponetta) in valigia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico