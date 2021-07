Telegram: videochiamate con 1000 spettatori

31 July 2021 – 13:16

Tra le numerose novità di Telegram 7.9 c’è il supporto per un massimo di 1.000 spettatori nelle videochaimate di gruppo (solo 30 partecipanti attivi).

