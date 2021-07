Progettare videogiochi: impara l’arte (con pochi euro)

31 July 2021 – 10:30

Progettare videogiochi è qualcosa che mette assieme più arti e più competenze, ma può aprire importanti prospettive professionali per molti.

The post Progettare videogiochi: impara l’arte (con pochi euro) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico