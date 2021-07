Inmarsat sfida Starlink con la rete Orchestra

31 Luglio 2021 – 10:49

Orchestra è la nuova rete di telecomunicazione progettata da Inmarsat che combina satelliti GEO, satelliti LEO e infrastruttura 5G terrestre.

