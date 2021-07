Blue Origin perde il ricorso sul lander lunare

31 Luglio 2021 – 13:49

Blue Origin perde il ricorso contro l’assegnazione del contratto a SpaceX: l’azienda di Elon Musk costruirà il lander lunare per Artemis III (2024).

The post Blue Origin perde il ricorso sul lander lunare appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico