Oppo Wow Deals: smartphone in offerta su Amazon

30 July 2021 – 16:43

Grazie alla promozione “Wow Deals” è possibile acquistare su Amazon gli Oppo Find X3 Pro 5G, Find X3 Lite 5G e Oppo A94 a prezzo scontati.

The post Oppo Wow Deals: smartphone in offerta su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico