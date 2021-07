L’Europa ha così tanti vaccini che non riesce a usarli tutti

30 Luglio 2021 – 18:04

(foto: Unsplash)Mentre nei paesi a basso reddito appena l’1% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino e la media mondiale arrivi solo al 28%, in Europa diversi paesi stanno lasciando scadere e buttando migliaia di vaccini contro il Covid-19. La Lituania per esempio ha gettato via almeno 20mila dosi scadute e la Polonia circa 70mila. Non è possibile però conoscere il numero complessivo degli sprechi, perché né il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, né la Commissione stanno tenendo traccia delle dosi buttate.

Non solo Polonia e Lituania, ma anche Repubblica Ceca, Germania e Francia sono tra i paesi in cui si sono registrati i più alti numeri di sprechi. In Repubblica Ceca più di 3000 dosi sono state buttate perché scadute, danneggiate o non adeguatamente conservate. In Germania più di 7000 dosi di AstraZeneca, già approvate, sono state restituite al produttore, mentre sta aumentando il numero di cittadine e cittadini tedeschi che rifiutano la vaccinazione. Infine in Francia, secondo il ministero della Salute, almeno 50mila dosi di AstraZeneca hanno raggiunto la data di scadenza.

Secondo le autorità dei paesi coinvolti, questo spreco è causato principalmente dal rifiuto di molte persone di ricevere la vaccinazione e dai molti appuntamenti per essere vaccinati a cui non si è poi presentato nessuno. Prima di essere somministrate, infatti, le dosi vanno estratte dalle loro fiale di conservazione e diluite, a seguito di questo procedimento molti vaccini diventano soggetti a forti limiti temporali, come il Pfizer che va assolutamente somministrato entro le 6 ore successive alla diluizione.

Tuttavia, alcuni paesi stanno agendo in maniera decisamente diversa, conservando i vaccini scaduti in attesa dell’annuncio di una possibile estensione del periodo di validità, da parte dei produttori o dell’Agenzia europea del farmaco. Per esempio la Romania sta conservando circa 42mila dosi di AstraZeneca, scadute ormai dallo scorso 31 giugno.

I numeri di questo spreco sono assolutamente ingiustificabili e per l’Organizzazione mondiale della sanità i diversi paesi devono prendere tutte le misure necessarie per donare le dosi in eccesso o scartate dalla popolazione. L’Unione europea aveva attivato per tempo un’iniziativa proprio per coordinare e facilitare le donazioni, la cosiddetta Covax, che mira a garantire un accesso equo ai vaccini per il Covid-19 in tutto il mondo. Purtroppo, finora solo la Francia ha fatto confluire le dosi di AstraZeneca rifiutate dalla popolazione in questa iniziativa e il governo tedesco ha annunciato di seguire la stessa strategia solo negli scorsi giorni.

