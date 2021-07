Lele Adani sarà il nuovo commentatore tecnico di FIFA 22

30 Luglio 2021 – 14:29

La volontà di avere Lele Adani come commentatore tecnico in FIFA 22 deriva dalle sue grandi capacità di racconto, che esaltano le performance dei singoli giocatori e le dinamiche della partita. Una scelta ragionata che va in perfetta sinergia con l'HyperMotion, la nuova tecnologia adottata da FIFA 22 per le console next-gen.



Fonte: Fanpage Tech