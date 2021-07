I migliori materassini dell’estate 2021

30 Luglio 2021 – 15:04

Il materassino gonfiabile per il mare è uno degli accessori più popolari d’estate: dai primi modelli che pensavano solo all’impermeabilità e alla facilità di gonfiaggio, si è arrivati a versioni più particolari in termini di design e funzionalità. Abbiamo scelto cinque modelli sui quali puntare in questa estate 2021

Unicorno gigante

(Foto: Intex)Un grande classico moderno è il materassino a forma di unicorno, che grazie al noto produttore Intex si spinge fino alle gigantesche dimensioni di oltre 5 metri di lunghezza, così da accogliere anche 3 o 4 persone. Una vera e propria isola galleggiante con sedili e portabicchieri per party sull’acqua. Costa circa 155 euro, qui in offerta su Amazon.

Avocado con nocciolo pallone

Altro design in grande crescita di popolarità è quella dell’avocado: grazie alla forma avvolgente può accogliere il passeggero per galleggiare placidamente al mare o in piscina e c’è la chicca del nocciolo che si può staccare per diventare un pallone per giocare. Costa 25,99 euro su Amazon con pompa inclusa.

Amaca gonfiabile

(Foto: lenbest)Ormai stabile nelle classifiche dei materassini per il mare più venduti, quello a forma di amaca gonfiabile punta tutto sulla praticità con la parte centrale sottile e trasparente e le due estremità galleggianti. Può fungere anche da supporto per esercizi di fitness in acqua ed è disponibile in vari colori a 19,99 euro su Amazon.

Lounge con copertura

(Foto: Intex)La lounge gonfiabile di Intex è una piccola isola per chi vuole rilassarsi facendosi cullare dalle onde. L’ampio diametro di circa due metri è sufficiente per due persone e c’è una copertura che si può sollevare per creare un po’ di ombra; completa il quadro un paio di porta bicchieri o bottigliette. È il più caro del lotto, costa 160 euro, qui le offerte su Amazon.

Divano gonfiabile impermeabile

(Foto: Qdreclod)Infine, un materassino poliedrico e multifunzione che si presenta come un divano gonfiabile e impermeabile in grado di supportare oltre 200 kg di carico. Può tornare molto utile non solo per rilassarsi sull’acqua, ma anche come letto per riposarsi sulla spiaggia e o in campeggio. Costa 39,99 euro, qui le offerte su Amazon.

A proposito di accessori per la vacanza, ecco i giochi per la spiaggia e per il mare.

