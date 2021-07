Google metterà al bando dal Play Store le applicazioni per “sugar daddy”

30 Luglio 2021 – 18:04

Foto: UnsplashGoogle eliminerà dal Play Store le applicazioni di sugar dating nell’ambito di una revisione delle sue policy sui contenuti di natura sessuale nelle app. Per sugar dating si intendono rapporti che coinvolgono uomini più anziani che offrono denaro e regali in cambio di una relazione con donne più giovani. Non sempre lo scambio in questi casi coinvolge anche il sesso.

In ogni caso dal 1 settembre, l’app store vieterà i servizi per “sugar daddy”. Google scrive di stare “aggiornando la norma sui contenuti inappropriati per istituire nuove restrizioni sui contenuti di natura sessuale, vietando in particolare le relazioni sessuali retribuite”. Altre modifiche in arrivo alla piattaforma includono un nuovo giro di vite sugli account degli sviluppatori inattivi.

Nel Play Store ci sono diverse app che facilitano esplicitamente o implicitamente lo “sugar dating”, alcune di queste contano centinaia di migliaia di installazioni. Un certo numero si chiama proprio Sugar Daddy, mentre altre hanno nomi come Elite Millionaire Singles, SeekingArrangement e Spoil. Tutte hanno come fine mettere in contatto uomini generosi con ragazze attraenti.

Le politiche del Play Store di Google vietano già le app che promuovono “servizi che possono essere interpretati come atti sessuali in cambio di un compenso”. Ma la formulazione aggiornata amplia questa definizione per includere esplicitamente “incontri compensati o accordi sessuali in cui si prevede o è implicito che un partecipante fornisca denaro, regali o sostegno finanziario a un altro partecipante”.

L’annuncio di Google arriva nel mezzo di un giro di vite sul lavoro sessuale online da parte delle piattaforme a seguito dell’introduzione della legge americana del 2018, che rimuove le protezioni della Sezione 230 per i contenuti che “promuovono o facilitano la prostituzione”.

Anche se queste app e tutte le altre verranno rimosse entro il 1 settembre, saranno ancora disponibili tramite sideload tra due dispositivi, ha notato Engadget.

