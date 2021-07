Come funziona il nuovo robot tagliaerba Robomow RT300

30 July 2021 – 14:24

È un privilegio avere un giardino, ma la sua manutenzione comporta un notevole impiego di tempo ed energie. Ecco perché molti stanno adottando l’uso di robot tagliaerba. Noi di Wired abbiamo testato l’RT300, l’ultimo tagliaerba robotizzato dell’azienda israeliana Robomow.

Come si installa

RT300 è un robot tagliaerba autonomo, alimentato da una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Si installa in giardino vicino a una presa elettrica e si posiziona sulla sua base di ricarica. Non avendo sensori ottici, per funzionare correttamente necessita di confini. Questi sono definiti da un cavo perimetrale conduttore che viene steso sul perimetro del manto erboso a una distanza di circa 47 centimetri dal bordo e stabilizzato con picchetti di plastica.

In caso di ostacoli come piante fiori e oggetti d’arredo, il cavo deve girare attorno a loro in modo da evitarli per poi ricollegarsi alla stazione base. Questo lavoro preliminare va a creare un muro virtuale attorno ai bordi del prato e agli oggetti che il tagliaerba deve evitare. Una volta attivato, Robomow T300 si sposterà a caso all’interno dell’area di lavoro entro questi confini fino alla copertura totale della superficie erbosa, come mostra il nostro video qui sotto.

Consigliato per 300 metri quadrati di giardino

Nella confezione di Robomow RT 300 sono inclusi 200 metri di cavo perimetrale e 250 picchetti. La batteria da 10,2 ampere ora è progettata per un’area di 300 metri quadrati con un tempo di taglio di 75 minuti e un tempo di ricarica di 180 minuti. Grazie al bluetooth, attraverso l’app Robomow sono programmabili 2 punti di partenza e fino a 4 uscite giornaliere per ogni giorno della settimana. L’erba viene così sminuzzata che non necessita di essere raccolta, soprattutto se la frequenza settimanale del taglio è alta. Il suo consumo energetico si attesta sui 6 kilowattora al mese.

Tutti i robot tagliaerba Robomow sono dotati della trazione delle ruote all-terrain. Questo modello, nello specifico, può arrivare a pendenze del 30 per cento. La larghezza di taglio è di 18 centimetri. Una misura che convince con tagli impeccabili anche su terreni irregolari grazie al piatto di taglio flottante. Allo stesso tempo, il sistema di taglio appositamente sviluppato assicura 4 diverse tosature con altezze a partire da 15 per poi passare a 30, 45 e infine 60 millimetri. Il basso numero di giri del motore e gli ottimizzati motori trazione a spazzole garantiscono un funzionamento assolutamente silenzioso in ogni momento della giornata. Il piatto di mulching autopulente riduce notevolmente la necessità di manutenzione.

Prezzi

Il suo prezzo di listino è di 799 euro ma si trova su Amazon a 699 euro. C’è anche il fratello maggiore RT700, che copre fino a 700 metri quadrati, a 200 euro in più. Va detto che Robomow, con le tre serie di robot tagliaerba RT, RK e RS, copre superfici da 300 a 5000 metri quadrati.







