Twitter sta testando una sezione dedicata allo shopping

29 Luglio 2021 – 18:04

(foto: Omar Marques/Sopa Images/LightRocket via Getty Images)Lo shopping arriva anche su Twitter? A giudicare dalle ultime informazioni rilasciate dal social sembrerebbe proprio di sì. Twitter ha infatti fatto sapere che gli utenti della sua piattaforma saranno presto in grado di acquistare prodotti quando visitano il profilo di un’azienda grazie all’introduzione della sua nuova funzione Shop Module (Modulo Negozio).

Questa non è la prima volta che l’azienda ha esplorato l’aggiunta di funzionalità di acquisto alla sua piattaforma. Nel 2015 ha testato un pulsante “Acquista ora”, le pagine dei prodotti e le collezioni di prodotti. Il social però aveva poi deciso di intraprendere altre strade.

Ora l’azienda ha deciso di tornare a puntare sulle vendite in-app – come ha specificato con un post sul suo blog – testandone il potenziale.

Il Modulo Negozio si troverà nella parte superiore di un profilo e qui le aziende possono mostrare i propri prodotti. Quando le persone visitano un profilo con il Modulo Negozio abilitato, possono scorrere il carosello dei prodotti e toccare un singolo prodotto per saperne di più e acquistarlo, con un browser in-app, senza bisogno di uscire da Twitter.

Foto: il nuovo modulo Negozio via TwitterLa piattaforma ha fatto sapere che il test coinvolge per ora una manciata di marchi negli Stati Uniti. Potranno vedere il modulo Negozio solo le persone che vivono in America e che utilizzano Twitter in inglese su dispositivi iOS.

La partnership di Twitter con le aziende prevede anche la creazione di nuovo comitato consultivo per i commercianti “che sarà composto da marchi che si sono affermati come i migliori esempi di commercianti sulla sua piattaforma” e che aiuterà l’azienda a rispondere più facilmente alle loro esigenze.

Secondo la stessa Twitter la svolta verso lo shopping nell’app si baserà poi anche sui profili professionali, che sono cominciati a comparire all’inizio di quest’anno. Le aziende di tutto il mondo “avranno accesso a profili personalizzati con funzionalità destinate a favorire il coinvolgimento e i risultati aziendali”.

Fonte: Wired