Pinterest permetterà ai creator di fare soldi coi loro pin

29 Luglio 2021 – 21:04

(foto: Unsplash)Forse non avete mai pensato di poter guadagnare usando Pinterest, ma nel caso voleste tentare da poco si può. Anche Pinterest infatti sta inseguendo il mercato degli influencer.

La piattaforma ha annunciato l’altro ieri il suo primo set di strumenti per consentire ai creatori di contenuti di ottenere denaro promuovendo articoli sul sito.

Gli utenti saranno in grado di taggare i prodotti nei loro Idea Pins – i video simili alle Storie che l’azienda ha lanciato per la prima volta questa primavera – per rendere i loro contenuti acquistabili. Gli influencer saranno anche in grado di guadagnare commissioni tramite link di affiliazione e collaborare con marchi su contenuti sponsorizzati, come già succede su altri social come Instagram, YouTube e TikTok.

Foto: via PinterestQuesti aggiornamenti arrivano pochi mesi dopo che la Pinterest ha lanciato un fondo di 500.000 dollari per i creatori neri e indigeni, e sembrano rappresentare un altro passo per colmare la distanza dagli altri già citati social che con lo shopping hanno a che fare da tempo.

Finora, sebbene le aziende potessero già caricare Pin di prodotti da mostrare agli utenti – e potenziali acquirenti -, Pinterest ha offerto pochi strumenti ai creatori per attingere a quel mercato.

I creatori saranno ora in grado di sfogliare questi pin di prodotti e integrarli nei loro Idea Pin, rendendo così più facile per chi guarda capire cosa c’è in vendita. I creatori possono anche aggiungere i propri link di affiliazione a questi tag, in questo modo possono guadagnare una percentuale con qualsiasi prodotto venduto.

Lo strumento di tag del prodotto all’interno degli Idea Pin verrà lanciato per tutti gli account aziendali negli Stati Uniti e nel Regno Unito, con l’accesso nei prossimi mesi ai creatori internazionali. Lo strumento per le partnership a pagamento è ora disponibile per creator selezionati negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada, insieme ad altri 16 paesi.

