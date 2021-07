Lele Adani sarà il commentatore tecnico di Fifa 22

29 Luglio 2021 – 18:04

(Foto: Ea)Sarà Lele Adani il nuovo commentatore tecnico dell’edizione italiana di Fifa 22, l’atteso nuovo capitolo della saga di simulazione calcistica di Electronic Arts. L’ex-difensore di Lazio, Brescia, Fiorentina e Inter (tra le altre) e ora opinionista televisivo, affiancherà Pierluigi Pardo, ormai stabilmente la voce ufficiale della telecronaca da otto stagioni e andrà a sostituire Stefano Nava.

L’azienda ha affermato di aver scelto Adani non solo per l’esperienza e la conoscenza del gioco, ma anche per l’energico e coinvolgente stile di commento. Qualcosa che evidentemente ben si sposa con le innovazioni sviluppate dalle divisioni Ea Vancouver e Ea Romania con in primo piano la tecnologia HyperMotion di nuova generazione per ancora più realismo. Come vi abbiamo raccontato nell’approfondimento dedicato, si potrà godere di animazioni ultra-realistiche frutto di un ampio lavoro di cattura delle movenze dei giocatori più noti e dal lavoro di elaborazione degli algoritmi proprietari.

“Poter essere la voce del commento tecnico per il più prestigioso e autentico videogioco di calcio mi rende molto orgoglioso – ha commentato Adani – Mi dedicherò con tutto il mio entusiasmo e la mia passione per fornire un commento innovativo che unisca l’aspetto tecnico e il sentimento per tutti gli appassionati di Fifa e, in generale, del nostro amato calcio…Vamos!”.



Fifa 22 sarà disponibile dal prossimo 1 ottobre 2021 su Ps4 e Ps5, Xbox One e Series X/S, su pc tramite Origin, Steam e Stadia e anche su Nintendo Switch con la Legacy Edition. La tecnologia Hypermotion sarà sfruttata appieno dalle grandi capacità di elaborazione delle next-gen Ps5 e Xbox Series X/S oltre che con Stadia.

Il prezzo rimane sugli stessi livelli del capitolo precedente, si può già ordinare su Amazon nella versione standard per Ps5 e Xbox Series X/S a 79,99 euro o a 69,99 euro per Ps4 e Xbox One, a 39,99 euro per la Legacy Edition su Nintendo Switch, mentre su pc costa 59,99 euro nella versione standard e 79,99 euro per quella ultimate. Negli scorsi giorni è stato ufficializzato anche il rivale di Fifa 22, ovvero eFootball (ex Pes).

