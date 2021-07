La batteria con le ruote per la casa e il campeggio

29 July 2021 – 11:47

Una batteria domestica portatile può far comodo in casa, per rimediare a eventuali blackout, ed è ancora più utile per chi ama campeggiare. Non è solo questione di contare su una quantità di energia in surplus e, potenzialmente, alleggerire le bollette come evidenzia EcoFlow, l’azienda dietro al progetto Delta Max e Delta Pro, le due unità lanciate su Kickstarter che nel giro di pochi giorni hanno accumulato quasi 5 milioni di euro. Merito delle batterie che integrano, con il modello Pro che conta su un modulo da 3,6 kWh ma in caso di bisogno il picco massimo è di 25 kWh, che consente di alimentare una casa per quasi due settimane. Collegando invece due sole unità si arriva a 7,2 kWh, così da poter alimentare condizionatori, lavatrici, asciugatrici e altri elettrodomestici in contemporanea.

Ricaricabile anche tramite pannello solare, opzionale, e pure da più fonti di ricarica sfruttando la tecnologia FlowCharge, Delta Pro pesa 45 kg (l’alternativa Delta Max si ferma a 22 kg) ma gli spostamenti sono agevolati dalle due ruote sul retro e dalla maniglia telescopica sulla parte frontale. L’utilità del dispositivo, quindi, è evidente, al netto del tipo di vita che si segue, però la batteria portatile espandibile non è certo economica: Delta Max parte da 1699 dollari, che salgono a 1859 dollari includendo le spese di spedizione, mentre Delta Pro è proposto a 2699 dollari, che diventano 3019 per la consegna a domicilio.

