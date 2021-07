Ecco i nuovi Huawei P50: fotocamere super ma non c’è il 5G

29 Luglio 2021 – 18:04

(Foto: Huawei)L’attesa nuova famiglia Huawei P50 è stata svelata pochi minuti fa durante un evento in diretta streaming: il modello standard e quello più evoluto Huawei P50 Pro usciranno in un primo momento in Cina per poi confluire sul mercato internazionale in un secondo momento. Confermate tutte le indiscrezioni della vigilia così come il design, la conferma attesa è stata quella della fotocamera posteriore – pronta a diventare nuovo punto di riferimento – mentre sorprende l’assenza del modulo 5G a bordo.

Le schede tecniche di Huawei P50 e P50 Pro

(Foto: Huawei)Huawei P50 e P50 Pro saranno mossi dal SoC proprietario Kirin 9000 e anche da Snapdragon 888 4G di Qualcomm, per sopperire alla scarsità di processori. E sono proprio le scorte limitate, assieme a qualche licenza ancora da assicurare, il motivo dell’assenza del 5G al lancio. È verosimile immaginare che la versione internazionale avrà il 5G, anche perché è diventata ormai una prerogativa di ogni medio-alto range. Le specifiche condivise dai due modelli sono la gpu Adreno 660, 8 gb di ram (arriverà più tardi il 12 gb), e la selfie camera da 13 megapixel con apertura f/2,4.

Huawei P50 opta per un display oled da 6,5 pollici a risoluzione 2700 x 1224 pixel e frequenza 90 Hz contro quello da 6,6 pollici curvo con frequenza da 120 Hz di P50 Pro. La memoria del primo è da 128 o 256 gb, quella del secondo solo di 256 o 512 gb. Sia su P50 sia su P50 Pro ci sono un sensore principale stabilizzato otticamente da 50 megapixel con apertura ƒ/1.8 e un ultragrandangolo da 13 megapixel; le differenze riguardano il tele stabilizzato 3,9x che è rispettivamente da 12 e da 64 megapixel, mentre solo su P50 Pro si trova un sensore monocromatico da 40 megapixel che aggiunge più chiarezza alle immagini. Le batterie sono da 4360 e 4100 mAh con supporto della ricarica veloce a 65 watt e, solo per P50 Pro, anche wireless a 50 watt.

A livello fotografico, si ritrova con piacere a bordo la tecnologia Xd Fusion Image Engine già vista con la generazione precedente con innovativo sistema Xd Optics che aggiunge capacità computazionale al sistema per una resa più fedele e precisa. P50 Pro si avvale anche di filtri Super Colour e del processore di immagine True-Chroma per prestazioni più elevate. Interessante la presenza a bordo dell’app di montaggio video PetalClip di serie.

A proposito di software, i due top di gamma non avranno Android, ma il sistema operativo Harmony Os 2, già predisposto alla comunicazione con l’ecosistema di dispositivi del brand.

Prezzi e uscita di Huawei P50 e P50 Pro

(Foto: Huawei)Per ora sono stati comunicati solo i prezzi cinesi con Huawei P50 in uscita a settembre all’equivalente di 590 euro per la versione da 128 gb e quella da 256 a 650 euro. Huawei P50 Pro debutterà in Cina il 12 agosto per l’equivalente di 780 euro per la versione di base fino ai 975 euro di quella da 512 gb con Kirin 9000.

Nessuna anticipazione sicura sulla data d’uscita internazionale, probabile che avverrà a inizio autunno a prezzi maggiorati rispetto a quelli cinesi.



The post Ecco i nuovi Huawei P50: fotocamere super ma non c’è il 5G appeared first on Wired.

Fonte: Wired