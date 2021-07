Come salvare i messaggi importanti su WhatsApp per recuperarli in seguito

29 Luglio 2021 – 17:29

Potrebbe essere la ricetta di un piatto inviata dalla nonna o un messaggio particolarmente importante della propria anima gemella: su WhatsApp è possibile inserire il contenuto tra i preferiti per poterlo poi recuperare senza dover cercare manualmente il testo. Ecco come fare.Continua a leggere



Potrebbe essere la ricetta di un piatto inviata dalla nonna o un messaggio particolarmente importante della propria anima gemella: su WhatsApp è possibile inserire il contenuto tra i preferiti per poterlo poi recuperare senza dover cercare manualmente il testo. Ecco come fare.

Continua a leggere Potrebbe essere la ricetta di un piatto inviata dalla nonna o un messaggio particolarmente importante della propria anima gemella: su WhatsApp è possibile inserire il contenuto tra i preferiti per poterlo poi recuperare senza dover cercare manualmente il testo. Ecco come fare.

Fonte: Fanpage Tech